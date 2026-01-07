莫莉助理墜亡！爆高額詐騙背黑鍋遭網暴 經紀人還原經過

時尚網紅莫莉。取自IG@molly_chiang



時尚網紅莫莉遭《鏡週刊》爆料，她去（2025）年底捲入詐騙事件，事後與經紀人將責任歸咎於前助理，導致對方遭肉搜與網路霸凌，最終於上個月底不堪壓力墜亡。

詐騙事件要從去（2025）年11月間說起，莫莉的經紀人Henry發出聲明稿表示，前任私人助理自民國114年 2月27日加入團隊，協助管理行程、對外溝通，也參與莫莉生活與工作的瑣事與拍攝協調工作。然而，在民國114 年11月6日他主動提出離職。雙方在隔日11月7日進行溝通，最終達成一致，讓離職自當天生效。

廣告 廣告

聲明稿提及，該名助理在任職期間，他曾以莫莉私人助理名義，向工作人員表示莫莉需要借用信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款等。這些行為，並非出於工作團隊的指示，也與團隊運作的請款規則不符，「如果該助理有與其他人員或廠商之間存在金錢往來，屬於他個人之行為，並不代表莫莉，也並非工作團隊的執行方式」。

經紀人Henry也證實，該名助理會以「莫莉團隊的名義」對外表達內容，但所傳遞的訊息，與團隊所要表達的原意有嚴重落差，某些語氣可能讓合作夥伴感到困惑。

聲明稿表示，該名助理於任職期間也發生過一件較為嚴重的事件，民國114年8月間，因該名助理未能遵守團隊的請款流程，在某次款項處理上發生嚴重疏失，莫莉的個人工作室在過程中遭遇詐騙，受到高額的金錢損害，團隊於民國114年9月1日發現後立即報案處理。

時尚網紅莫莉的經紀人去（2025）年針對助理事件兩度發聲明。取自莫莉助理IG

「受害者為莫莉的個人工作室，而我們全程積極配合調查，希望能有一個清楚的結果。」經紀人指出，因為該名助理在離職後的11月7日至11月10日間，多次以「律師」的名義私訊我本人，主張未領取到加班費，對於他離職後所希望領取的加班費用，團隊首先向他表示可以請他提供必要資料，以利結算，因為，該名助理通常都是在家工作，除了配合莫莉的拍攝工作外，平時的工作方式與時間安排，享有很大的彈性，故對於計算加班費用確實需要花時間逐一核對，但該名助理僅提出一個高於本薪的加班費用，並一再表達若未立即給付，他將把不利莫莉的訊息訴諸媒體。

聲明指出，該名助理任職期間發生的詐騙事件已依程序交由司法處理，針對前助理的職務疏失，我們當初基於過往合作關係，於該名助理提出離職時，民國114年11 月 7 日雙方所簽署書面，莫莉已表達不會追究民事責任，由莫莉自己去吸收承擔巨大的金錢損失。該份聲明強調，所有相關的紀錄、資料與文件，都已完整留存，若主管機關需要，也會依法提供。

事後，經紀人Henry發出第二份聲明稿，表示關於莫莉前任私人助理於任職期間及離職後的相關事宜，跟這位助理已經當面把事情講開並獲得雙方理解，在專業律師與第三方協助下，雙方已正式達成和解。

時尚網紅莫莉的經紀人去（2025）年針對助理事件兩度發聲明。取自莫莉助理IG

時尚網紅莫莉。取自IG@molly_chiang

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」