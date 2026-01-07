莫莉助理離奇墜樓！傳被迫簽下保密條款 網友比喻「另一起蘿拉案」

（記者張芸瑄／綜合報導）莫莉遭詐騙事件曝光後，她第一時間要求經紀人與前助理協助報案，並將責任歸咎於前助理，甚至一度要求對方負擔近百萬元的損失。雖然後續莫莉決定自行吸收該筆金額，但當前助理提出離職時，公司方面卻要求她必須簽下保密條款，內容包含不得向外提及相關事件，否則除了承擔遭詐騙金額之外，還需額外支付新台幣500萬元賠償金。

圖／莫莉助理墜樓。（翻攝Henry IG）

隔日，在經紀人 Henry 發布聲明後，公司便要求前助理完成和解書與保密條款等文件，作為准許離職的必要程序。然而該份聲明公布不久，前助理的社群帳號被網友搜尋出來，短時間內湧入大量負面私訊，內容指稱她涉入詐騙，並以「助理蟑螂」「翻版蘿拉」等字眼辱罵。

（註：「蘿拉事件」為網紅蔡阿嘎工作室前員工涉不法合約牟利而引發的爭議。）

圖／莫莉助理墜樓。（翻攝Henry IG）

部分網友甚至將前助理先前為流浪貓募資的公益貼文重新翻出，質疑她「利用貓咪詐騙」，輿論攻擊使她承受高度精神壓力。她曾向莫莉反映相關狀況，但莫莉回應此事皆由經紀人 Henry 主導，自己並不清楚細節。

據了解，前助理在事件發生前，已多次遭到在「MR.LIVING 居家先生」工作的李姓前男友與其現任女友持續騷擾，甚至需要申請保護令。友人懷疑，兩人可能藉由此次詐騙聲明引發網路討論，使前助理遭受更密集的網路攻擊，造成身心負擔加劇。

事件持續發酵期間，前助理多次陷入情緒低谷，據悉接連出現輕生念頭。上月底，她在吞服藥物後，從五樓跳下輕生。家屬後續在社群公布其離世消息，沒想到仍有網友致電殯葬業者，要求確認遺體所在地，讓家人再度受到傷害。

