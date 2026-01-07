莫莉慘遭詐騙100萬！一文看懂來龍去脈 疑遭設局一人分飾兩角

記者鄭尹翔／台北報導

莫莉從《大學生了沒》出道。（圖／翻攝自臉書）

網紅莫莉日前捲入「遭詐騙近百萬元」風波，引發外界高度關注。根據《鏡週刊》報導，整起事件起因可追溯至去年 9 月，當時莫莉為了前往米蘭時裝週觀秀，自行申請秀票，並計畫自費前往拍攝時尚照片，塑造個人形象，因而請前助理聯繫過去曾合作過的米蘭當地包車司機。

莫莉從《大學生了沒》出道。（圖／翻攝自臉書）

當時該名司機、莫莉經紀人 Henry 以及公司員工皆在同一個社群通訊群組內，討論包車行程與費用細節。司機方面表示須先支付訂金才能預約接送，前助理依指示匯款後，卻接獲銀行通知帳號有誤，款項將被退回。

廣告 廣告

數日後，司機再度私訊前助理，稱帳戶資料已更改，要求將款項改匯至香港帳戶。前助理在告知莫莉與經紀人後，再次進行第二次匯款，未料對方在前後收到近新台幣 100 萬元後便失去聯繫。直到經紀人透過其他管道聯絡上真正的司機本人，對方才表示自己的社群帳號早已遭盜用，從頭到尾索款者並非本人，莫莉團隊才驚覺遭到詐騙。

事件曝光後，友人指出，莫莉第一時間不願親自出面處理，要求經紀人與前助理報警，並一度將責任歸咎於前助理，要求其賠償遭詐騙金額。雖然最後莫莉決定自行吸收損失，但在前助理提出離職時，卻要求她簽署保密條款，不得對外透露相關經過，否則需負擔詐騙金額，並額外賠償新台幣 500 萬元。

在經紀人 Henry 發出對外聲明後，公司隨即要求前助理簽署和解書與保密文件，作為離職條件。然而聲明曝光後，卻引發網路輿論反噬，前助理的社群帳號遭粉絲肉搜，短時間內湧入大量辱罵私訊，甚至被指控為詐欺犯，連其過去替流浪貓募款的行為，也被質疑是「假公益真詐騙」。

據悉，前助理長期承受網路暴力與現實壓力，身心狀況每況愈下，加上原本就遭前男友及其伴侶持續騷擾，甚至已申請保護令，友人懷疑此事件聲明進一步引爆網友攻擊，成為壓垮她的最後一根稻草。

最終，前助理在近兩個月內多次輕生未遂，上月底更發生嚴重憾事。家屬對外公布消息後，仍遭部分網友惡意騷擾，對家人造成二度傷害。整起事件從詐騙開始，延燒至網路輿論與人身悲劇，也再次引發外界對網路暴力與責任歸屬的省思。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

侯怡君首露面回應！遭控小三上位怒告張金鳳 從從容容吐5個字

獨家／侯怡君悲痛曹西平過世！曝私下超暖舉動 和大家所想的完全不一樣

江淑娜消失10年突現身！驚人模樣險認不出 跟上二姐江蕙腳步重返演藝圈

黃乙玲淡出11年曝光近況！他邀5次復出開唱都被拒 潛心修佛半退休

