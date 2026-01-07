莫莉捲前助理輕生風暴！「尾隨、緊抓IU」黑歷史遭挖 韓媒氣炸：別碰她

娛樂中心／綜合報導

莫莉捲入害前助理輕生爭議。（圖／翻攝自莫莉IG）

時尚網紅莫莉去年自曝在海外遭遇高額詐騙事件，她將責任歸咎於前助理，導致對方遭網路霸凌，於上月選擇輕生身亡，消息引發外界震驚。隨著前助理輕生消息曝光，莫莉再度被推上風口浪尖，而她過往爭議也被挖出，其中，她曾在公開場合尾隨南韓「國民妹妹」IU（李知恩），還趁機緊抓對方的手不放，當時一度引發韓媒關注報導。

莫莉尾隨、強拉IU手黑歷史被挖。（圖／翻攝自Dcard）

莫莉2023年受邀出席Gucci在南韓舉辦的時裝大秀，與全球品牌大使IU、《黑暗榮耀》林智妍、申敏兒、李政宰等巨星同台。未料，事後卻流出多段影片，畫面中莫莉一路尾隨IU，似乎想藉機合照、攀談，過程中甚至緊抓IU的手不放，讓IU嚇壞尋求身旁保鑣協助，最後才得以脫身。

IU轉頭向保鑣求助，驚恐神情全被拍。（圖／翻攝自Dcard）

莫莉一連串行為遭到輿論撻伐，就連韓媒也針對該事件進行報導，甚至兇狠下標：「別隨便碰IU」，讓網友怒批：「丟臉丟到國外去。」莫莉當時緊急道歉滅火：「我真的做錯了」，表示自己只是想要幫粉絲完成「想看到我跟IU合照」這件事，但她知道無論再怎麼想要合照，都不應該對不認識自己的藝人有任何肢體接觸，莫莉後續也聲稱自己已將韓文版、英文版的道歉信寄到IU的經紀公司，但部分台灣網友仍不買單。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

