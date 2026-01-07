莫莉昔爆女女戀！親密放閃「高凌風姪女」全被拍 高喊：想娶回家

娛樂中心／綜合報導

莫莉被稱為第一時尚網紅。（圖／翻攝自莫莉IG）

從《大學生了沒》出道的網紅莫莉，近日遭週刊爆料去年底捲入詐騙事件，事後與經紀人將責任歸咎於前助理，導致對方遭肉搜與網路霸凌，最終於上個月底不堪壓力輕生，消息傳開後引發外界高度關注，如今過往的相關爭議也都被一一挖出，包括曾跟已故男星高凌風姪女爆出女女戀。

莫莉過去跟高凌風姪女徐瑞蓮十分要好，還常常在社群中分享兩人相處的照片，就連莫莉2016年舉辦簽書會時也可以看到徐瑞蓮身影，而莫莉還逗趣在社群中高喊要將徐瑞蓮「娶回家」，親密互動讓外界開始揣測兩人之間的關係，但實際上，莫莉經紀公司曾發聲澄清兩人只是好朋友，同時透露莫莉過往對象都是男性，否認這段緋聞。

其實，莫莉近來轉戰經營社群，成為時尚網紅，但如今卻捲入前助理輕生風波，雖然莫莉照常在社群分享近況，不過有眼尖網友發現，目前莫莉的IG貼文留言功能已被關閉，至於週刊爆料的內容，莫莉本人截至目前仍未對外發表正式說明，後續發展仍有待進一步釐清。

莫莉曾爆出女女戀，但遭到經紀公司否認。（圖／翻攝自莫莉IG）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

