莫莉是誰？《大學生了沒》出道升級「精品圈熟面孔」曾硬抓IU遭怒轟

時尚網紅莫莉。取自IG@molly_chiang



時尚網紅莫莉遭高額詐騙案外案，前助理在離職後墜亡，讓「莫莉」、「莫莉助理」登上熱搜字。莫莉是誰？也引發熱議。莫莉早年因在綜藝節目《大學生了沒》中敢言的形象，為大眾所熟知；後來，她全力經營社群平台，轉戰時尚網紅，成為「精品圈熟面孔」。2023年，莫莉出席韓國首爾GUCCI大秀時，一路尾隨韓星IU （李知恩），且伸手抓住對方打招呼，引來撻伐失禮，她事後發文道歉，卻也因1句話掀爭議而掉粉。

莫莉過去以《大學生了沒》出道，曾在節目中語出驚人，坦言自己曾帶頭霸凌同學。直言的談話內容，令觀眾留下深刻的印象。後來通告變少了，莫莉轉往經營社群平台，成功轉型為時尚網紅，且受邀出席海外多場時裝週與品牌活動。

目前她的IG有83.8萬名粉絲追蹤，茉莉成功切進「精品圈熟面孔」，躍升國際四大時裝週的座上賓，更正式成為Pandora首位台灣品牌大使 ！讓莫寶們十分振奮。

「我們要學習的從來不只是面對批評，而是消化它們，成為日後前進的動力。」莫莉曾說過這句。

豈料，2023年，莫莉遭拍到在韓國時裝週被指「硬蹭」韓流天后 IU（李知恩），重創莫莉形象，她個人社群粉絲數更在短時間內暴跌1.8萬人，莫莉數日後發文道歉，卻提及「幫粉絲完成心願」，道歉反效果，黑粉群在此時快速擴大。如今，隨著詐騙爭議與後續前助理悲劇事件曝光，莫莉過去的爭議行徑再度被翻出討論。

