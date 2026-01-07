莫莉是誰？《大學生了沒》通告咖轉戰精品圈 拉IU手裝熟黑歷史再被挖

記者林汝珊／台北報導

莫莉以《大學生了沒》出道。（圖／翻攝自IG）

時尚網紅莫莉去年自曝在海外遭遇高額詐騙事件，將責任指向前助理，導致對方遭到網路肉搜與長期霸凌，該名前助理最終於上月輕生身亡，消息曝光後引起關注。

2025年底，莫莉公開表示自己在米蘭時裝週期間遭遇高額包車費用詐騙，卻隨後被爆出與經紀人將責任全數歸咎於前助理，一度要她賠償那100萬元。雖然最後莫莉決定自己吸收損失，卻在前助理提出離職時，要求她得簽下保密條款，不能對外提及相關事件。然而，經紀人卻在協議完成前率先發出聲明，公開指控前助理失職。該聲明曝光後，引發網友大量討論與指責，導致前助理於租屋處輕生。

莫莉過去以《大學生了沒》出道，敢言個性累積不少知名度，之後她轉戰經營社群，成功轉型為時尚網紅，並陸續受邀出席海外時裝週與品牌活動，形象從綜藝咖升級為「精品圈熟面孔」。

莫莉曾在會場遇見IU，並伸手抓住不放。（圖／翻攝自Dcard）

值得一提的是，2023年莫莉出席韓國首爾GUCCI大秀時，被拍到在會場尾隨女星IU（李知恩），還伸手抓住對方，讓IU嚇了一大跳，引發台灣網友撻伐，更被多家韓國媒體報導。莫莉事後發文道歉，表示是想替粉絲完成心願，不過不被網友買單。

