莫莉發聲了！「致電前助理母親」墜樓案對話曝 還原詐騙事件真相

時尚網紅莫莉近日捲入前助理爭議，沉默多日後，今（1/9）與經紀人Henry拍片回應，針對「逼迫助理」「拖欠薪資」「加班費糾紛」及「遭詐騙近百萬」等指控逐一說明，並公開多張對話紀錄和轉帳明細，並列出時間軸，強調自己在事發後第一時間聯繫前助理的母親，拍片目的是要釐清事實、導正不實訊息。

網紅莫莉上傳影片說明前助理傳跳樓輕生事件風波。翻攝自IG

莫莉表示，當時第一時間連絡前助理的母親，對方於電話中表示，並沒有接到任何派出所或醫院有關輕生的通知；或是否有像新聞媒體上所說的，她從五樓墜樓等消息，前助理母親也表示並不知情。

莫莉說明，這位前助理由她個人聘用負責私人行程､私人製作案､私人帳務等私人助理負責之事宜，於2025年2月27日入職，一開始莫莉對她的工作能力讚賞有加，不但把所有工作上的重要資訊開始交付給她，甚至後期需要的時候，還會將她自己的公司大小章也交給前助理。

然而，莫莉8月查帳時發現工作室帳戶出現兩筆不明匯款，分別為8月18號下午2點25分匯出了新台幣38萬8494元，第二筆是8月25號上午11點57分匯出了60萬0600元，合計98萬9094元。經追查後，前助理坦承遭詐騙，與一名假冒海外合作司機者私下聯繫，未依公司流程核對即匯款至對方指定帳戶。

莫莉得知此事後雖震驚與憤怒，但仍由經紀人陪同前助理報案，並多次安撫其情緒，甚至主動表示不再追究該筆款項的民事責任，希望減輕對方心理壓力。

然而，後續莫莉與團隊陸續得知，前助理對外向友人散布不實說法，包括指控公司長期拖欠薪資、要求員工代墊款項，甚至在工作專案中擅自假借合作KOL與經紀公司名義，向第三方場地方索賠或進行不實究責，造成多方誤解與損害。

莫莉強調，公司薪資與零用金制度明確，每個月固定在10號匯款，最長也只是因為時差或工作延遲了兩天，並無拖欠情況；平時工作上需要刷卡，也是刷她自己或Henry的信用卡，公司零用金制度分明，絕無要求員工墊款情況。

2025年11月6日，前助理主動提出離職，雙方簽署自請離職與和解協議，載明莫莉不再追究被詐騙的98萬餘元款項，並有錄音存證。離職後，前助理自11月9日起私訊Henry改口稱遭資遣，並提出高額加班費申請。Henry表示，公司仍同意依法核算，並在律師協助下處理相關程序。

11月10日核算期間，公司突然接獲自稱前助理姊姊、同時是律師的訊息，聲稱前助理輕生未遂，並揚言對外揭露事件。Henry指出，該訊息中使用大量情緒性字眼，於是Henry主動打給前助理聯繫，但在雙方致電過程中，一開始對方自稱是前助理姊姊，沒過多久卻又變成前助理母親用台語說話，「但我發誓都是這個前助理的聲音」，令團隊察覺事態開始失控，當晚緊急發布聲明並關閉留言區，避免事件持續擴大。

針對外界質疑的「封口費」傳聞，莫莉澄清，經律師核算並結清，自2025年2月27日至2025年11月10日止的加班費，再加上11月1日至10日的薪資，金額總共為新台幣17萬0106元，內容包含特休折現與離職前薪資，並非所謂封口費，而是依法結算的勞務報酬，相關文件亦在律師陪同下完成簽署切結書，同樣有錄音存證。

莫莉坦言，身為公眾人物，過去曾因言行引發爭議，無論是IU事件或是在節目上的言論，她都有持續反省並願意承擔批評；但她強調，反省不等於必須承受不實指控與網路攻擊，「沉默已不再是保護」，未來若持續遭遇惡意抹黑與不實指控，將交由律師依法處理。

全文：

大家好，我是莫莉，我是Henry

這是一支釐清事實的影片

因為所有的事實資料有點多

所以我們把所有的資料都列印出來

逐一跟大家說明

前助理墜樓輕生

我跟團隊第一時間看到新聞

公司同事已經有致電給前助理的母親本人表達關心

因為當時她入職的時候

有留下她緊急連絡人，也就是她的母親本人

前助理的母親於電話中表示，並沒有接到任何派出所或醫院有關輕生的通知

或是否有像新聞媒體上所說的，她從五樓墜樓輕生

前助理的母親表示並不知情

前言：此位前助理由我莫莉個人聘用負責我私人行程､私人製作案､私人帳務等私人助理負責之事宜。這位助理在2025年2月27號入職，從入職那天我就非常喜歡她，我也覺得她工作能力超級好，我也常會跟身邊的朋友稱讚她，我也開始非常信任她，我把所有工作上的重要資訊開始交付給她，甚至後期需的時候，我還會將我本人的公司大小章也交給她。

詐騙事件始末

首先關於詐騙事件，我現在來跟大家還原事情的始末，這段會稍微久一點，因為要解釋的事情有點多，我們每次巴黎跟米蘭時裝週的工作，我們會在當地包車，包車司機已經是跟我們合作多年的同一個對象，從以前到現在，我的團隊都是在LINE的群組跟司機溝通，從來不會有司機私下訊息團隊溝通的狀況。

這次米蘭巴黎的群組中，司機的報價各別為5150歐元，1250歐元，總共算換成台幣235000萬，在2025年8月13號，前助理在LINE訊息我本人，詢問我，我的尖弛工作室可不可以匯外幣?因為她要匯款歐元外幣訂金，3150歐元給包車司機，換算台幣是115000元，請大家記得這個數字。

跟我確認完畢之後，前助理就帶著我的大小章，到銀行進行匯款事宜，在8月15號，她告知我，米蘭巴黎的包車訂金，都匯款完成了，我就想說OK，那就處理好了。

不明鉅額支出

直到2025年8月25號，我登入自己工作室的銀行帳號，我突然發現有兩筆的匯出款項，第一筆試8月18號下午 2點25分，從我的戶頭匯出了388494元台幣，第二筆是8月25號上午11點57分，從我的戶頭匯出了600600的台幣金額，這兩筆都是不明支出，總共就會出了台幣989094元，於是當下我立刻訊息前助理，詢問這兩筆是甚麼費用，她的說法如照，大家請看對話，當下她這樣說，我就是很信任她，我就沒有再多問，直到9月1號我再次查看戶頭，發現錢還是沒有回來，我就直接打給前助理到底怎麼回事，前助理表示，她先打去銀行問一下，接下來，我在接到前助理的電話，就是得知她覺得自己好像被詐騙了。

被詐騙過程

於是9月1號晚上，我就立刻召集經紀團隊開會釐清，前助理就在這個會議上跟我們解釋說，在7月20號的時候，有一個人假冒米蘭司機，以下就簡稱假司機，加入前助理私人LINE，假司機就在8月18號的時候，私訊前助理聲稱，他自己還是沒有收到我們的包車訂金費用，總共3150歐元，於是這位假司機就給了前助理一個香港帳戶，並且要求前助理匯的是港幣，這位前助理就跑去銀行匯款，且沒有像我們應有的流程一樣，告知我或莫莉，就匯出了金額換台幣，就是剛剛莫莉提及的388494元。

接著在8月21號的時候，這位假司機又再度私訊了前助理，告訴她說她還是沒有收到款項，這個時候前助理也還是沒有跟我們做出核對地確認，也沒有在群組中做出確認的訊息，就又自己擅自跑到銀行，匯出了600600元台幣的金額，這裡的重點是前助理在整個過程，完全都是跟這位假司機進行私訊LINE的對話，都不是在群組，完全沒有按照原本匯款的流程告知我，也沒有告知經紀人，沒有在群組溝通，或是再次跟公司負責帳務的員工做任何確認。

重點是也沒有確認實際包車的正確金額，原本米蘭的總金額估價是5150歐元，巴黎是1250歐元，加起來也不過就是23.5萬台幣，最後她前前後後兩次加起來，總共是98萬9094元，她都沒有再次核對，就自己拿大小章去匯款了。

當下得知之後非常震驚，我也很憤怒，同時我也感到百思不得其解，因為第一，怎麼會沒有告知我，就自己跑去銀行匯款了?第二，實際的包車，不管是訂金或是全額的數字，也都跟假司機給她的金額完全不符合，會議上，前助理就哭跟我說，她願意全額賠償。

但當下我的狀態是，我還在釐清，但是當天9月1號的晚上，我就請我的經紀人，帶她本人到龍山派出所緊急報案了，於是在午夜的時候，前助理就有訊息我，先跟我道歉，這個對話大家也可以看到，她有說出自己還款計畫，當天晚上我沒有立刻回她，但我在隔天冷靜之後，我就訊息安慰她，並且讓她知道，這件事情她也是受害者，我們都是，我們一定會一起解決。

發生詐騙事情後，我沒有因為這個疏忽就fired她，我就在想是不是因為詐騙的事情，她在工作上出狀況越來越多，或還款讓她有壓力，所以中間我其實有找她聊過很多次，我都跟她說，還款的事情先不要擔心，後來我也觀察到她因為詐騙的事情，表現得很自責，心理壓力越來越大，甚至多次私底下跟同事詢問離職手續，我試著理解，我也不想要這件事情，造成她的創傷壓力來源，或我們之間的關係，會因為這件事情產生裂縫，所以最後我跟前助理說，我不要妳還款了，我不會跟妳追究這個錢了，因為前助理也是受害者，我也是。我們就繼續一起好好工作，把這個錢再賺回來就好了。

正當我以為事情要處理好了，我們開始接收到非常多， 關於前助理私下對外與友人聲稱的不實言論

01不實言論

前助理說，我會拖欠她薪水3個月以上，但我完全沒有拖欠薪水，每個月都是固定10號支付前助理的薪水，4月10號、5月9號、6月10號、7月10號、8月8號、9月12號、10月9號、11月10號，其中只有9月12號這個日期，因為當時我在美國出差，因為時差還有當下的工作，我疏忽了兩天，所以我是9月12號才匯款的。

02不實言論

金流上比較嚴重的部分是，其實我們公司是每個月20號結帳，然後在下個月10號撥款，包含團隊要申請的下個月的零用金都是在這個時候處理，如果零用金不夠的時候，前助理只要跟莫莉提出，莫莉也都可以做到臨時撥款沒有問題。

關於我很多工作上的費用、需要線上刷卡的所有金額，99%也都是用我的卡或是我經紀人的卡來刷，這整個過程其實我們公司在申請零用金的制度上是非常清楚的，我們不需要任何的員工幫我們代墊，如果代墊費有時候不小心超出了只要前助理列好跟我請款，我也絕對不會選擇拖延不會還給她。

03不實言論

還有比較嚴重的案例，其實莫莉年度最大的拍攝案是萬聖節，所以會動員全公司，我們全體公司都會分工，這位前助理被分配全權洽談場地，跟場地方接觸的時候，我們發現了一件非常嚴重的事情，就是前助理假借我們合作的KOL兩家經紀公司去跟對方究責，是否場地方的團隊有員工將合照上傳到社群，後來更嚴重的是她還跟對方聲稱說我們是有簽保密協議的要跟對方要求索賠，那對方甚至是有說是否違規的照片的證據，前助理也表示說我們的律師說不提供這樣，那從頭到尾其實我們不但是在這個萬聖節的拍攝是沒有簽保密協議的，同時這兩位KOL的經紀公司其實從頭到尾就沒有究責任何事情，甚至我們其實也沒有任何律師是在整個拍攝的專案裡面的。我覺得這個對三方說謊的行為已經造成我跟我合作的藝人還有廠第三方非常嚴重的誤解。

自請離職

11月6號晚上，前助理發訊息給我，自行提出要離職，對話如下。我們評估之後也覺得發生了這麼多事情讓她離職也好，離職當天我們就給她簽了自請離職的協議，當中包含和解協議也就是我之前提到的被詐騙的989094元台幣，我莫莉本人不再追究前助理的民事責任，我想讓前助理可以安心離職，以防萬一事後我會跟她要這筆錢，為了保障我跟她，我才希望我跟她有這份白紙黑字的合約，當天我們也都有錄音存證。

從11月9號這個前助理就開始不斷訊息我，表示說她不是自願離職的，她是被資遣，同時要求這九個月以來的加班費，我們當然同意支付這個加班費，然後我們預計是在11月10號發薪日的時候，核算並支付給她，即便最後助理申請的加班費高達84萬7707元台幣，我們也非常理性表示說，11月10號律師會核算，確認後會支付給她，早上11點40分有一位聲稱是她姐姐同時是她的律師的人用前助理的LINE持續訊息我，聲稱前助理也就是她的當事人也就是她的妹妹已經自殺未遂，即便我們懷疑不會有任何家人用本人的LINE訊息其他人，也不會有任何的律師用當事人的LINE訊息別人，更不可能有律師會有這麼多情緒用字，但我還是非常理性回應，我先關心前助理的健康平安狀況，同時也表示說如果她身為律師可以跟我們的律師直接做聯繫，最後她還說不排除訴諸法律，要向媒體揭露。這時候我想說不行了，一定要打一通電話給她，接起來的時候就是前助理的聲音，但她非常激動地用姊姊的身分在指責公司，講沒幾句突然同一個聲音變成講台語，聲稱是前助理的媽媽在跟我講話，但我發誓都是這個前助理的聲音。掛掉電話之後我覺得不行了，我覺得一切都要失控了，所以我們才決定在11月10日晚上發出聲明稿，在發出聲明稿的時候我們都有再三確認沒有任何人可以肉搜出她是誰甚至進而網路霸凌她，後來我們得知他所謂的網暴就是所有在底下的留言，所以在第二篇發出和解聲明的時候，我就關閉留言，就是為了讓所有事情盡善盡美。

封口費

我們將2025年2月27號到2025年11月10號 之間，所有日期的加班費，核算加總，特休折現，以及11月1號到 10號的薪資，在律師共同核算後，總共是170106元台幣，總共是170106元台幣，它是加班費，在11月12號雙方同意的律師陪同下，包含金額核算簽收，這個是在職期間於離職應當要遷的保密條款，因為事發至此，讓我覺得我必須要靠法律癌保護我自己了，所以在雙方都同意並且有律師陪同，閱讀所有條款的情況下，我們簽署了這份協議，這些我都保有實質的證據，當天也全部都有錄音存檔，直到一月七號，所以新聞開始出來。

不實報導

我也是看新聞才知道，她離職後，因為個人在網路上，疑似假藉救援流浪貓的名義募款，被網友揭發募款內容不實，之後在網路上遭受合理的質疑，再以哥哥和姊姊的身分，聲稱當事人已自S，這段爭議以及前助理認知的網路攻擊，都跟我們完全不相關，以上就是大概事情的經過。

我想說

最後我想說，我因為自己的網紅身分，我曾經為了追求流量，做過很多讓人家不舒服，或很討厭的事情，這些我全部都願意承受，有些事我也覺得自己，錯的離譜，特別是，之後的 IU事件也好，或是我曾經在節目上講過的言論，這些我全部，都有不斷的反省，任何的批評謾罵，我也都願意承受，有些謾罵甚至我自己也都覺得大家講的是對的，我知道所有人都有權利，不喜歡我，因為這本來就是我的工作，我應該要接受的事情，但我覺得，反省跟不實指控，它是完全不同的事情，我可以對所有我做錯的事情，道歉也好，改變，我都願意做，但對於網路上，亂帶風向，不實的指控，甚至已經造成網路暴力，這一點，我覺得我不能，也不應該承受，我覺得不只是我，我覺得所以人都一樣，沒有人應該要承受，這些東西，所以我本人，我絕對反對，所有的網路暴力，或者是亂帶風向，我堅決反對網路暴力，亂帶風向，這也是我覺得網路世界，非常可怕的地方，也是我很想要，藉由這次，站出來講的。

結語

但後來很遺憾事情沒有停在那，在完成所有法律程序過後，依然不斷有很多的威脅，跟失序的行為，甚至透過第三方，將未經查證的內容，不斷的擴散，走到這一步我才發現，沈默已經不再是保護了，這些所有不實的指控，都已經對我，還有我身邊的人造成很大的傷害，不論是11月10號的聲明稿，或是現在正在拍的這支影片，我們自始至終都只有一個目的，就是讓事情的原貌被看見，讓事情回到正軌，謝謝大家的耐心，收到這個影片。

因為經媒體查證報導之內容，誤導後而引發的惡意留言和訊息，無論是指稱我們殺人犯，間接殺人，壓榨員工等不實指控，在此聲明正式導正之後，如再發生我們將全部訴之法律交由律師依法回應。

發稿時間20:08

更新時間22:38

