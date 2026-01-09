莫莉發聲了！「致電前助理母親」對話曝光 還原詐騙事件真相

網紅莫莉上傳影片說明前助理傳墜樓輕生事件風波。翻攝自IG



時尚網紅莫莉近日捲入前助理爭議，今（1/9）與經紀人Henry拍片回應，針對「逼迫助理」、「拖欠薪資」、「加班費糾紛」及「遭詐騙近百萬」等指控逐一說明，並公開多張對話紀錄，強調自己在事發後第一時間聯繫前助理的母親，拍片目的是要釐清事實、導正不實訊息。

莫莉表示，當時第一時間連絡前助理的母親，對方於電話中表示，並沒有接到任何派出所或醫院有關輕生的通知，或是否有像報導所稱墜樓，母親也表示並不知情。

莫莉說明，這位前助理由她個人聘用負責私人行程､私人製作案､私人帳務等私人助理負責之事宜，於2025年2月27日入職，一開始莫莉對她的工作能力讚賞有加，不但把所有工作上的重要資訊開始交付給她，甚至後期需要的時候，還會將她自己的公司大小章也交給前助理。

然而，莫莉8月查帳時發現工作室帳戶出現兩筆不明匯款，分別為8月18號下午2點25分會出了新台幣38萬8494元，第二筆是8月25號上午11點57分匯出了60萬0600元，合計98萬9094元。前助理坦承遭詐騙，與一名假冒海外合作司機私下聯繫並匯款，未依流程核對。莫莉震驚但未追究責任，並陪同報案。

莫莉雖震驚與憤怒，但仍陪同報案並安撫情緒，甚至主動表示不再追究該筆款項責任。未料後續得知前助理對外散布不實說法，包括指控公司拖欠薪資、要求代墊款項，甚至假借合作KOL與經紀公司名義對第三方究責，造成多方誤解。莫莉強調，公司制度清楚，並無拖欠或要求員工墊款。

2025年11月6日，前助理主動提出離職，雙方簽署自請離職與和解協議，載明莫莉不再追究詐騙款項，並有錄音存證。離職後，前助理改口稱遭資遣並提出高額加班費申請，公司仍同意依法核算。

針對「封口費」傳聞，莫莉澄清結清金額為17萬0106元，包含特休折現與薪資，並非封口費。她強調，願意承擔批評，但不接受不實指控，未來將交由律師處理。

