莫莉發聲！ 哽咽否認害傷害前助理「列舉三大罪狀」：沒人該承受這些東西
網紅莫莉日前遭爆出因為向前助理追討高額詐騙款項，後又發聲明切割、害其輕生的事件。對於傳聞，莫莉於9日晚間6點半左右，上傳長達15分鐘的澄清影片，列舉聊天記錄以及具有法律效力的合約，駁斥傳聞，並列舉前助理三大不實指控，最後哽咽地說到，過去的部分行為或許讓網友覺得反感，她願意道歉改變：「但對於網上亂帶風向、不實指控、網路暴力，沒有人應該要承受這些東西。」
除了在影片中詳細闡述遭詐騙的始末，以及否認和前助理追討近100萬的賠償，莫莉也逐一否認前助理的指控。第一：並無拖欠薪資，第二：並沒有要前助理代墊款項，第三：前助理假冒他人，向廠商索取賠償。
