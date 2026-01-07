莫莉自爆被高額詐騙！「錯全推給助理還逼封口」 遭網暴翻版蘿拉輕生

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

網紅莫莉從節目《大學生了沒》出道，近來更成為國際時尚網紅卻爭議不斷，去年底她自爆遭高額詐騙，今（7）日則是被爆出她與經紀人Henry將責任都推給前助理，還要求對方簽下保密條款，甚至事後還發聲明譴責前助理，讓前助理被網友肉搜、網暴，於上個月底跳樓輕生。

莫莉遭高額詐騙，責任全推給前助理。（圖／翻攝莫莉IG）

據《鏡週刊》報導，去年11月莫莉的經紀人Henry在社群發出聲明，提到前助理因為個人疏失，讓莫莉遭受高額詐騙，還聲稱對方以「律師」名義主張沒領到加班費、以私人助理名義向工作人員表示，莫莉需要借刷信用卡來支付費用，或是請他人協助代墊匯款。

莫莉遭高額詐騙，責任全推給前助理，害前助理遭網暴。（圖／翻攝莫莉IG）

面對這些指控，前助理因次被網友肉搜、霸凌，被網友狂罵事「詐欺犯」、「助理蟑螂」、翻版蘿拉（網紅蔡阿嘎聘用的資深員工，利用AB合約牟取私利，造成公司損失），因此想不開，前助理友人透露，詐騙事件不久，莫莉要訂從米蘭飛巴黎的機票，稱自己收不到驗證簡訊，因此要前助理幫忙刷卡，但是因為詐騙事件，前助理的信用卡與帳戶都暫時停用，只能請同行的攝影師助理幫忙代刷，與Henry所說的理由完全不同。對於前助理輕生一事，莫莉的經紀人Henry回應，因為與前助理有簽保密協議，所以不便對外說明，回應都在聲明中了。

