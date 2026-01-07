莫莉超慘痛黑歷史被挖出！1萬8千人怒取消關注 醜聞登上世界級新聞版面

記者鄭尹翔／台北報導

莫莉被稱為第一時尚網紅。（圖／翻攝自莫莉IG）

時尚網紅莫莉近來再度成為輿論焦點，隨著她去年自曝在海外遭遇高額詐騙事件後，相關後續處理引發巨大爭議，也讓外界重新翻出她過去多次捲入話題風波的紀錄。其中，最具代表性的事件之一，便是她曾在韓國時裝週「硬蹭」韓流天后 IU（李知恩），不僅遭韓媒點名批評，個人社群粉絲數更在短時間內暴跌 1.8 萬人。

回顧當時事件，莫莉受邀出席 Gucci 在南韓舉辦的時裝大秀，活動現場與 IU 同框合影時，被現場畫面拍下她主動伸手緊抓 IU 的手臂與手掌，相關影片與照片迅速在網路瘋傳。由於 IU 一向以親和卻保持分際著稱，該舉動立刻引發韓國網友反感，多家韓媒更以「失禮」、「越界」等字眼報導，痛批莫莉行為不當。

事件曝光後，莫莉一度神隱長達兩天，隨後才透過社群平台發文道歉，強調並非有意冒犯。不過道歉聲明未能止血，輿論持續延燒，不僅讓她登上韓國娛樂新聞熱搜榜首，也引來大量負評留言，網路謾罵聲浪不斷。

風波對莫莉的網紅事業造成明顯衝擊。根據當時社群數據顯示，她苦心經營多年的 Instagram 帳號，在短短不到一週內流失約 1.8 萬名粉絲，追蹤數呈現斷崖式下滑，成為她「黑紅體質」最具代表性的案例之一。

如今隨著詐騙爭議與後續悲劇事件曝光，莫莉過去的爭議行徑再度被翻出討論，外界也開始檢視她成名過程中屢次踩線換取曝光的操作方式。從時裝週爭議到社群掉粉風暴，莫莉的網紅之路始終伴隨話題與風險，也再次引發對網紅行為界線與公眾責任的討論。

