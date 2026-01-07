莫莉超慘痛黑歷史被挖出！1萬8千人怒取消關注 醜聞登上世界級新聞版面
記者鄭尹翔／台北報導
時尚網紅莫莉近來再度成為輿論焦點，隨著她去年自曝在海外遭遇高額詐騙事件後，相關後續處理引發巨大爭議，也讓外界重新翻出她過去多次捲入話題風波的紀錄。其中，最具代表性的事件之一，便是她曾在韓國時裝週「硬蹭」韓流天后 IU（李知恩），不僅遭韓媒點名批評，個人社群粉絲數更在短時間內暴跌 1.8 萬人。
回顧當時事件，莫莉受邀出席 Gucci 在南韓舉辦的時裝大秀，活動現場與 IU 同框合影時，被現場畫面拍下她主動伸手緊抓 IU 的手臂與手掌，相關影片與照片迅速在網路瘋傳。由於 IU 一向以親和卻保持分際著稱，該舉動立刻引發韓國網友反感，多家韓媒更以「失禮」、「越界」等字眼報導，痛批莫莉行為不當。
事件曝光後，莫莉一度神隱長達兩天，隨後才透過社群平台發文道歉，強調並非有意冒犯。不過道歉聲明未能止血，輿論持續延燒，不僅讓她登上韓國娛樂新聞熱搜榜首，也引來大量負評留言，網路謾罵聲浪不斷。
風波對莫莉的網紅事業造成明顯衝擊。根據當時社群數據顯示，她苦心經營多年的 Instagram 帳號，在短短不到一週內流失約 1.8 萬名粉絲，追蹤數呈現斷崖式下滑，成為她「黑紅體質」最具代表性的案例之一。
如今隨著詐騙爭議與後續悲劇事件曝光，莫莉過去的爭議行徑再度被翻出討論，外界也開始檢視她成名過程中屢次踩線換取曝光的操作方式。從時裝週爭議到社群掉粉風暴，莫莉的網紅之路始終伴隨話題與風險，也再次引發對網紅行為界線與公眾責任的討論。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多三立新聞網報導
獨家／侯怡君悲痛曹西平過世！曝私下超暖舉動 和大家所想的完全不一樣
江淑娜消失10年突現身！驚人模樣險認不出 跟上二姐江蕙腳步重返演藝圈
黃乙玲淡出11年曝光近況！他邀5次復出開唱都被拒 潛心修佛半退休
莫莉慘遭詐騙100萬！一文看懂來龍去脈 疑遭設局一人分飾兩角
其他人也在看
報復石平登台與「台灣有事」! 中國商務部突管制「兩用物項」輸日
[Newtalk新聞] 被中國制裁、禁止入境的日本維新會參議員石平今 ( 6 ) 日成功拜訪台灣。石平強調，他到台灣就是要證明，中國民國和中華人民共和國，就是兩個不同的國家，台灣絕對不是中國的一部分。巧合的是，中國商務部也突然在今天下午表示，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強「兩用物項」對日本出口管制。 中國的「兩用物項」 ( Dual-Use Items ) 指的是那些既有民用用途，又有軍事用途，或者能提升軍事潛力，尤其是製造大規模殺傷性武器 ( WMDs ) 及其運可用於載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料。中國對其進出口實施嚴格的許可和管制，以維護國家安全與履行防擴散國際義務。 日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸 中國商務部發言人指出，日本領導人高市早苗近期公然發表「台灣有事」言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣。 中方稱，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 1
修《國安法》鼓吹武統罰百萬遭批箝制言論 梁文傑：喊要滅台可以容忍？
立法院今（7）日審查行政院及朝野立委提出的「國家安全法修正草案」，行政院版增訂「鼓吹戰爭」及「對敵效忠」的裁罰，違者可處最高100萬元罰鍰，遭在野黨批評箝制言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑表示，如果...華視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
鼓吹武統罰百萬遭質疑箝制言論 陸委會：禁恐嚇不能雙標
行政院日前提出《國家安全法》修正草案，增訂「鼓吹戰爭言論者，最高可處新台幣100萬元行政罰鍰」。立法院內政委員會今日(7日)排審國安法，對於在野黨質疑這項修法恐箝制言論自由，陸委會副主委梁文傑會前受訪時指出，法律禁止恐嚇威脅，國安法也一樣，不能有雙重標準。 為因應境外敵對勢力滲透，行政院日前通過《國家安全法》修正草案，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，違者最高處新台幣100萬元行政罰鍰；修法也明定若現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至二分之一。 立法院內政委員會7日排審國安法，在野黨認為這項修法有箝制言論自由的疑慮，國民黨更發動甲級動員令應戰。陸委會副主委梁文傑在會前受訪時強調，對於威脅恐嚇的言論不該有雙重標準，他說：『(原音)如果個人他在網路上說我要去你家搶劫、要去放火，這個在我們法律上是會被禁止的；那如果說你個人在網路上說我希望誰能夠過來打台灣、把台灣消滅掉，那你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準。』 內政部次長馬士元會前受訪時也表示，只要是鼓吹支持以武力、戰爭方式加諸於台灣，都屬於這次國安法修法規範的範圍中央廣播電台 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
洛杉磯中領館抗議人士遭不明化學藥水攻擊 警方逮捕中共保全
中國民主黨國際聯盟與香港自由民主黨4日在美國洛杉磯中國駐美領事館門前舉行和平抗議中共活動時，和館方的保全人員爆發衝突。中共保全在活動接近尾聲時，突然以類似辣椒水的不明化學藥水攻擊抗議人士，導致被害人全身多處劇烈疼痛，眼睛腫脹、視力模糊，至今仍在恢復中，而洛城警方則在第一時間逮捕了中共保全。 這場抗議活動是為了聲援全球反獨裁運動，並表達對委內瑞拉民主轉型的支持，吸引了許多媒體到場採訪，但在活動接近尾聲，待媒體逐漸散去之時，中國駐洛杉磯領事館僱用的保安公司吳姓負責人，突然向活動的義工劉敏、樂在霖、和陳寧等人挑釁，引發激烈衝突。隨後，中共保全就持類似辣椒水的不明化學藥水攻擊在場人士，遭到攻擊的義工陳寧說，被不明藥水噴射後，全身多處劇烈疼痛，眼睛腫脹、視力模糊，至今仍在恢復中。 陳寧痛批這起事件絕非單純衝突，而是中共代理人在美國本土實施的跨境鎮壓行為，是對美國主權與國家安全的公開挑釁。而洛城警方也在第一時間逮捕了中共保全。 對此，中國民主黨國際聯盟主席界立建則表示，這起事件體現共產黨海外跨國暴力執法嚴重威脅美國國家的緊迫性，而他們將會緊密和警局檢察官合作，督促對其採取最嚴厲法律判決，包括刑事案中央廣播電台 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
委政局未穩 馬查多矢言返國、川普態度引反對派憂慮
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）委內瑞拉主要反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）盛讚美國總統川普推翻她的宿敵馬杜洛（Nicolas Maduro），矢言將盡快返回祖國，並宣稱她所領導的陣營已準備好在自由選舉中獲得勝利。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
學測1/17起登場 12.1萬人報考歷年第5低
[NOWnews今日新聞]115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，約12萬1500人報考，是歷年第5低，明日上午9時起將公告應考資訊（含應試號碼、考試地點）與試場分配表。大學入學考試中心今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言
川普出手！宣布委內瑞拉向美移交至少3000萬桶石油 供中國貨源恐受波及
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）本月3日突然襲擊委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）及其妻子。川...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
《數雲端》資安需求強勁 安碁資訊去年營收寫三高
【時報記者莊丙農台北報導】安碁資訊(6690)去年12月營收2.65億元，年增14.8％；累計第四季營收6.92億元，年增14.6％；2025年全年營收24.32億元，年增13.3％，單月、單季及全年營收均創下新高。在市場趨勢與資安需求持續升溫的推動下，安碁資訊2025年完成關鍵布局，隨著年度專案陸續完成驗收，全年營收連續8年創下歷史新高。 公司表示，去年營收成長動能主要來自資安檢測、資料中心（Data Center）營運不中斷服務及技術顧問等核心業務，均呈現明顯成長。另外，AI檢測服務已依據OWASP Top 10所揭示的提示詞注入（Prompt Injection）風險，完成首個客戶端檢測專案，成功展現技術落地成果。2025年第四季所取得的多項重大專案，橫跨OT與雲端資安領域，為2026年後續成長奠定穩固基礎。 許多企業為提升組織的營運效能，紛紛導入生成式AI，伴隨AI技術的普及，也同步加劇社交工程、深度偽造 (Deepfake)詐騙與資料外洩等新型資安風險，使企業在面對網路威脅與大規模網路攻擊時，承受更嚴峻的挑戰。 安碁資訊推出「2026企業資安講堂-資安教育免費線上課程」，以企時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
淡北道路1/8起夜間高架橋吊裝 封閉淡金路、中正東路部分路段
新北市淡北道路工程持續推動，市府工務局長馮兆麟表示，為進行淡北道路高架橋鋼構吊裝作業，將於1月8日起至3月15日止，配合夜間10點至隔日清晨6點施工，將封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段，提醒用路人行經時減速慢行，並遵從現場交通指揮引導改道行駛。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
美國委內瑞拉達原油協議 川普稱將惠及兩國人民
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，委內瑞拉與美國已達成協議，將向美國出口價值高達20億美元（約新台幣600億元）的委內瑞拉原油。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
傳美向委內瑞拉強硬派部長施壓 盼過渡期局勢穩定
（中央社華盛頓／墨西哥市6日綜合外電報導）知情人士透露，川普政府已向委內瑞拉內政部長卡貝友發出警告，若他不協助代理總統羅德里格斯配合美國要求，並在強人馬杜洛倒台後維持秩序，恐成美方打擊目標。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
專家：馬杜洛被捕增美嚇阻可信度 不影響中對台盤算
（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）美軍近日突襲委內瑞拉逮捕該國領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），投下地緣震撼彈。美國專家今天分析，這項行動有助恢復美國的全球嚇阻力，提升美國可信度；而川普政府此舉並不會影響中國國家主席習近平的對台盤算。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
石平被中國砲轟 矢板明夫酸：路越走越窄
[NOWnews今日新聞]被中國制裁、禁止入境的日本參議員石平週二（6日）訪台，抵達松山機場接受採訪時高喊，自己被中共制裁不得入境，今天來台證明台灣絕對不是中國的一部分，高呼「告訴世界台灣就是一個獨立...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 3
馬杜洛倒台 哥倫比亞游擊隊指揮官逃離委內瑞拉
（中央社哥倫比亞庫庫塔6日綜合外電報導）哥倫比亞軍方消息人士今天告訴法新社，在美軍於卡拉卡斯發動軍事行動推翻委內瑞拉領導人馬杜洛後，據稱在委國境內活動的哥倫比亞游擊隊指揮官目前正紛紛逃亡。中央社 ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
中國又來亂！國防部偵獲18機艦、2空飄氣球擾台
即時中心／張英傑報導國防部今（7）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（6）日上午6時至今日上午6時，共偵獲11架次軍機擾台，其中9架次逾越海峽中線進入我北部及西南空域；另有中國軍艦6艘及公務船1艘持續在台海周邊活動。此外，昨日還偵獲2枚空飄氣球。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
中日關係緊張持續 中國宣布連2天渤海軍事演習
（中央社台北7日電）中日關係緊張未停止，繼中國公告對加強管制軍民兩用物項對日本的出口，中國海事局又公布，7日中午12時至8日下午6時，在渤海部分海域進行軍事演習。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
川普出招！稱委內瑞拉將交付美國3000萬至5000萬桶石油
美軍本月3日對委內瑞拉發動突襲，逮捕總統馬杜洛並帶回美國受審後，美國總統川普（Donald Trump）今（7）日在社群平台發文表示，委內瑞拉「臨時當局總統」將向美國交付3000萬到5000萬桶「高品台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
中國審查Meta收購公司Manus交易，評估是否違反技術出口管制規定
【財訊快報／劉敏夫】外電引述英國金融時報的報導指出，熟知內情的消息人士透露，中國官員正在審查Meta收購人工智能平台Manus的20億美元交易，以評估是否可能違反技術出口管制規定。消息人士表示，中國商務部官員正在評估，Manus將員工和技術遷到新加坡、以及隨後出售給Meta是否需要依據中國法律獲得出口許可證。消息人士指出，審查尚處於初期階段，可能不會發展成正式調查。如需獲得許可證，可能為北京方面提供影響交易的途徑。對於上述消息，Manus不予置評，中國商務部和Meta均未回應。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
中國祭出口禁令！日本遭限制進口稀土、軍民兩用物 外務省強烈抗議
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導中國商務部於昨（6）日宣布，因日本首相高市早苗近期針對台灣議題發表評論，中方認為其言論過於粗暴且干涉內政，即刻起...FTNN新聞網 ・ 47 分鐘前 ・ 1
藍2026台中市長人選陷「姐弟之爭」 鈕則勳曝解套方案
國民黨2026台中市長人選陷入「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣爭取黨內提名，雙方空戰、陸戰並進。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，台中「姊弟相爭」的困局解套之法，就是日前國民黨主席鄭麗文協調台南成功的「台南模式」，就算江楊雙方未必會認為是最好的方法，但絕對是折衷方案，更能以昭社會公信，支持者也會接受。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言