莫莉遇高額詐騙！被爆害助理尋短 網抓包IG關留言

【緯來新聞網】網紅莫莉自節目《大學生了沒》出道，近年活躍於活季時尚殿堂，不料她在去年底遇到高額詐騙，卻被爆料和經紀人將責任推給前助理，更要求簽下保密條款，結果對方遭到肉搜和網路霸凌，最後不堪壓力走上絕路。

莫莉遇高額詐騙，被爆害助理遭霸凌輕生。（圖／翻攝自莫莉臉書）

莫莉的經紀人Henry去年11月在社群發出聲明，指控因前助理個人疏失，導致莫莉遭到高額詐騙，更稱對方多次以「律師」名義主張未領取到加班費，還以私人助理名義，向工作人員表示莫莉須借刷信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款等。此事曝光後，前助理遭到網友霸凌，竟想不開尋短。



友人憤怒向《鏡週刊》表示，詐騙事件過後不久，莫莉要訂從米蘭飛往巴黎機票，卻稱自己收不到驗證簡訊，當時要求前助理幫忙刷卡，但因為詐騙事件，前助理的信用卡和帳戶已暫時不能使用，只好請同行的攝影師助理幫忙代刷，根本不是Henry所稱「前助理私自利用莫莉名義」。



對此，莫莉經紀人Henry回應，由於已和該助理簽署保密協議，因此不便對外說明，所有回應都已在當時的聲明稿中。值得注意的是，有網友發現，莫莉的IG留言功能目前已經關閉，不過臉書還是可以留言，最新一則貼文底下引來不少罵聲，「原來助理要以她的生命幫助妳成長」、「抵制，做人要圓融一點」、「幫我向助理問聲好～」、「因果會循環的」。



★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★

