莫莉遭爆害前助理輕生！首曬證據發聲：沒人該承受這些東西

網紅莫莉近日爆發前助理爭議，疑似與經紀人將責任推給前助理，要求對方簽下保密條款，事後前助理遭肉搜及霸凌，於上月底輕生。今（9日）她和經紀人Henry首度拍片回應，強調此舉是為「釐清事實」，並非情緒性回應。她與團隊表示，由於事件牽涉資料繁多，因此將相關文件完整整理後，逐一向外界說明事情經過。

莫莉透露，團隊在第一時間看到新聞後，已主動致電前助理母親表達關心。對方表示，並未接獲任何派出所或醫院通知，也不知情外界所傳「墜樓」相關說法。她指出，前助理於2025年2月27日入職，初期表現深獲信任，不僅負責重要工作資訊，後期甚至代為處理公司帳務事宜。

莫莉還原事件發生起末表示，爭議關鍵發生於同年巴黎、米蘭時裝週期間，當時團隊與長期合作的包車司機皆透過LINE群組聯繫，報價總金額約23.5萬元台幣，但她事後發現帳戶出現兩筆不明匯款，分別為38萬8,494元及60萬600元，合計高達98萬9,094元。經詢問後，前助理坦承疑似遭詐騙，並在9月1日報案處理，病解釋，因誤信假冒司機的私人訊息，未經公司確認流程，便自行持公司大小章至銀行匯款。

莫莉表示，得知情況後雖感震驚與憤怒，但考量前助理同為受害者，當下並未要求對方賠償，反而多次安撫其情緒，甚至主動表示不再追究該筆款項，希望雙方能繼續工作、一起把錢賺回來，後續她與團隊接獲多起反映，指出前助理私下對外散布不實言論，包括指控公司拖欠薪資等。對此，莫莉也澄清，所有薪資皆依約定時間支付，僅有一次因出國行程延後兩日匯款，並無積欠情形。

此外，莫莉也揭露，前助理在處理大型拍攝案時，曾擅自對外聲稱有簽署保密協議，甚至假借其他經紀公司名義向場地方要求究責，導致合作三方產生嚴重誤解。最終，前助理於11月6日主動提出離職，雙方在律師陪同下完成離職與和解協議，茉莉明確放棄對98萬餘元的民事追償權利。針對加班費部分，經律師核算後，已支付17萬106元，並非外界所稱的「封口費」。

莫莉表示，事後仍持續遭遇不實指控與網路輿論壓力，才決定拍片完整說明始末。她也坦言，過去身為網紅，確實做過引發爭議的行為，對此願意承擔與反省，但強調「反省不等於接受不實指控」。最後，她也強調，拍攝此片唯一目的，是希望讓事件回到事實本身，也呼籲外界停止未經查證的指控與網路暴力。



