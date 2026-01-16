莫莉遭爆「逼助理輕生」首公開露面！燦笑上工嗨喊：莉莉回來了

娛樂中心／綜合報導

莫莉（右）捲入前助理輕生風暴，與經紀人回應外界傳聞。（圖／翻攝自莫莉IG）

時尚網紅莫莉去年自曝在海外遭遇高額詐騙事件，她將責任歸咎於前助理，導致對方遭網路霸凌，於上月選擇輕生。莫莉事後打破沉默還原事件始末，暗指前助理輕生疑似有假。隨著風波逐漸落幕，莫莉昨（15）日也首度公開露面，現身時尚品牌LV酒會活動。

莫莉全面復工。（圖／翻攝自莫莉IG）

莫莉15日受邀現身LV舉辦的Monogram 130週年活動，她以一身黑白拼接印花上衣搭配時髦長褲燦笑現身，但並未接受相關爭議的訪問。事後則在IG發文直呼：「莉莉今天回來上工了」，對於能再次投入工作，她感到十分幸運與感恩，也坦言能夠持續專注在自己熱愛的事情上，讓她覺得相當珍惜。

莫莉燦笑露面。（圖／翻攝自莫莉IG）

莫莉捲入前助理輕生風暴後，9日發布15分鐘長片說明事件始末，針對助理輕生真相，莫莉對相關說法的真實性提出質疑，她指出，前助理的母親曾在通話中表示，並未接獲任何來自派出所或醫院關於輕生的通知，呼籲大眾停止惡意揣測與攻擊。影片最後，莫莉數度哽咽，表示這起風波也讓她承受大量網路攻擊。

