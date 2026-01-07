莫莉遭高額詐騙！歸罪於助理逼簽保密條款 害她遭網暴墜亡

一名曾任職於網紅莫莉工作團隊的前助理，因捲入詐騙風波後遭受嚴重網路霸凌，上個月底墜樓身亡。該名前助理不僅被要求簽署保密條款才能離職，更在經紀人發出聲明後，遭莫莉粉絲肉搜帳號，短時間內湧入大量批評訊息，還被稱為「翻版蘿拉」。

網紅莫莉。（圖／翻攝自莫莉臉書）

莫莉經紀人去年11月發布聲明提到，該助理於2025年8月間，因未能遵守團隊的請款流程，在某次款項處理上發生嚴重疏失，導致莫莉的個人工作室在過程中遭遇詐騙，受到高額的金錢損害，當時發現後立即報案處理，因涉及保密義務，我們無法公開細節，目前案件正由警方依程序調查。



據《鏡週刊》報導，公司要求前助理必須簽署保密條款，不得對外透露任何相關事件，否則不僅須負擔被詐騙的金額，還得額外賠償新台幣500萬元。經紀人Henry發出聲明的隔天，公司便要求前助理簽署完和解書與保密條款等文件，才願意讓她離職。

經紀人Henry聲明內容。（圖／IG @hxxadotinfo）

然而，聲明發布後，前助理的社群帳號遭粉絲肉搜，還辱罵她助理蟑螂、詐欺犯，甚至稱為「翻版蘿拉」，前助理不堪被網路言語攻擊，向莫莉本人詢問此事，卻得到「她並不知情」等回覆。

此外，報導提到，該名前助理在之前就頻繁被攝影師前男友及其現任女友不斷騷擾，使友人懷疑2人藉由此事件誘發網友對前助理進行攻擊，才造成後續悲劇發生。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

