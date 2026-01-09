莫莉首度回應前助理輕生案 還原遭詐百萬經過、離職過程

【緯來新聞網】網路名人莫莉（Molly）近日捲入與前助理間的金錢糾紛，傳出其要求對方賠償近百萬詐騙損失，並間接導致助理輕生。對此，莫莉與經紀人Henry今日公開相關對話紀錄與匯款憑證，表示公司早已承擔全數損失，且強調影片回應僅為釐清事實，避免外界誤解。

莫莉首度回應前助理輕生案。（圖／翻攝Threads）

此事件起於2023年8月時裝周期間，莫莉的前助理未依公司程序，私下與一名冒充包車司機者聯繫，並於8月18日及25日，分別匯出38萬8494元與60萬600元至不明帳戶，共損失98萬9094元。經紀人指出，助理當時未向公司核對資訊便自行處理。莫莉則表示，事發當晚即陪同助理報案，並明言對方無須償還損失，否認外界指控其施壓求償。



針對協議與離職過程，雙方於同年11月6日展開談判，12日正式簽署離職切結書，結清工資與加班費共17萬106元。莫莉強調，公司提供的保密條款是基於保障雙方隱私，並在放棄求償的前提下完成，過程均有律師見證及錄音紀錄。



外界關注的「墜樓傳聞」亦於影片中被澄清。莫莉表示，事發後第一時間聯繫助理母親，對方回應並未接獲任何警方或醫療單位通報，也不知有墜樓事件。經紀人補充，11月初曾接獲一通自稱是助理姊姊兼律師的訊息，聲稱助理曾有極端行為，惟通話時語音與助理本人高度相似，內容真實性存疑。



此外，莫莉說明與該名助理解除合作的原因為信任問題與多次工作失誤。她提及，對方曾在萬聖節拍攝期間冒用他人名義向合作單位索賠，亦散播不實欠薪傳言。基於上述考量，公司最終選擇終止合作。



面對外界指責與輿論壓力，莫莉表示，將檢討過去在追求點閱時可能造成的誤解，但強調不實報導與網路暴力不可接受，製作影片僅為還原經過、避免誤導。



《緯來新聞網》提醒您：

★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★

