莫莉首度回應！認第一時間致電前助理母親 遭詐騙真相全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

莫莉回應。（圖／翻攝自IG）

時尚網紅莫莉近日捲入與前助理風波當中，沉寂數日的她，今（9日）曬出聲明影片回應，強調在看見相關報導後，有立刻致電前助理母親表達關心，不過對方當下表示未接到警方來電，同時否認外界的不實傳聞。

莫莉表示前助理入職之後，表現備受大家稱讚，因此自己也開始交付前助理重要事務，甚至將公司大小章提供給她，影片裡，莫莉還詐騙事件始末，提到包車公司是多次合作的對象，而且都是以團隊的方式進行溝通，不存在私下詢問。

廣告 廣告

莫莉強調當時前助理表示要匯款包車費用11萬1100元，但之後莫莉登入銀行帳號後，發現有兩筆不明支出，分別為38萬8494元及60萬0600元，而莫莉也針對這件事詢問前助理，不過前助理解釋是對方給錯費用價格，但目前都已經取消，表示錢會重新匯進戶頭。

但後來莫莉再次查看戶頭，款項並未回來，於是不解的莫莉再度致電詢問前助理，後續前助理才表明自己遭到詐騙，聲稱假司機表示款項未進，於是又提供了一個香港帳戶要求匯款，不過讓莫莉生氣的是，前助理完全沒有告知，且沒有經過核對就擅自匯款，後來前助理表明願意全額賠償。

前助理在經紀人陪同報案之後提出還款計畫，莫莉透露當下還有傳訊息安慰對方，強調並未因為這起事件而開除對方，不過莫莉發現前助理在經此一事後，工作方面表現不太好，似乎仍對此事感到自責，並多次詢問其他同事離職的事情，莫莉見狀也不希望這件事造成前助理壓力來源，因此告知對方不需要還款了，表示不願再追究。

莫莉（右）還原事件真相。（圖／翻攝自IG）

至於前助理對外聲稱莫莉積欠三個月薪水，莫莉否認並曬出匯款紀錄，強調每個月按時給付薪水，另外莫莉跟經紀人也表明公司有零用金申請制度，完全不需要員工代墊任何費用，後來，前助理提出離職申請，當下雙方不只簽自願離職書，還有簽和解協議，內容明確指出不會追究遭詐的款項，但沒想到後續前助理又改口表示並非自願離職，並要求莫莉公司支付她前9個月的加班費，對此，莫莉公司也表示同意。

但就在結算過程中，一位自稱前助理姐姐的律師傳來私訊，表示前助理輕生未遂，儘管對方在文字中用了許多情緒字眼，讓莫莉經紀人感到懷疑，但基於關心她仍舊詢問前助理狀況，結果雙方後來電話對質時，莫莉經紀人表示這位「前助理姐姐」，聲音與前助理一模一樣，交談過程還變換不同身份，讓莫莉經紀人頓時覺得事態開始失控，這才緊急發出聲明稿，但他強調聲明內容都有確保不會讓人肉搜出前助理身份。

在影片中，莫莉否認外界傳聞的「封口費」，解釋那是前助理申請的加班費用，然而前助理是因為網路上假借替流浪貓募款名義，最終遭到踢爆不實，才造成網路攻擊事件，莫莉強調這些事情全跟他們無關，最後，莫莉對於過去種種爭議行為致歉，她表示會針對事實道歉反省，但如果是網路刻意帶風向，不實指控，她認為自己都不應該去承受，最終，莫莉跟經紀人強調，會拍攝這部影片是希望還原事件真相。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

馬斯克21歲跨性別女兒拍內衣廣告！ 「蕾哈娜加持」性感亮相

范冰冰0濾鏡還是美翻！露肩禮服辣洩好身材...卻遭疑美胸「消風」

寶寶提前出生！台八男星喜當爸 樂曬一家三口幸福照：很不真實

女星上圍一夜激增...自拍「大片肉色露出」洩春光 真相神反轉

