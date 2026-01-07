莫莉黑歷史遭挖！不只強拉IU「伸手亂戳丁海寅」畫面曝光 網全怒了

記者林汝珊／台北報導

莫莉被稱為第一時尚網紅。（圖／翻攝自莫莉IG）

時尚網紅莫莉去年自曝在海外遭遇高額詐騙事件，將責任指向前助理，導致對方遭到網路肉搜與長期霸凌，該名前助理最終於上月輕生身亡，消息曝光後引起關注。莫莉過去才因裝熟IU，拉對方手引起熱議，不僅如此，也在活動現場趁韓星丁海寅與他人交談時出手戳其手臂，也引發外界批評，認為她不尊重藝人。

莫莉抓IU手，更登上韓媒熱搜。（圖／翻攝自Nate）

莫莉過去以《大學生了沒》出道，敢言個性累積不少知名度，之後她轉戰經營社群，成功轉型為時尚網紅。2023年莫莉出席韓國首爾GUCCI大秀時，被拍到在會場尾隨女星IU（李知恩），還伸手抓住對方，讓IU嚇了一大跳，引發台灣網友撻伐，更被多家韓國媒體報導。莫莉事後發文道歉，表示是想替粉絲完成心願，不過不被網友買單。

廣告 廣告

莫莉伸手戳丁海寅，惹怒網友。（圖／翻攝自YouTube）

此外，莫莉出席LV台北活動時，當時丁海寅正與劉以豪交談，莫莉被鏡頭捕捉到悄悄靠近，到保鑣身旁卡位，趁空檔出手戳丁海寅手臂。畫面曝光後被批評極為失禮。她事後更在IG發文，讚嘆丁海寅膚質完美，引起網友不滿。

更多三立新聞網報導

賴雅妍怎麼了！「整頭大爆改」水母頭公主切長髮回到20歲：很沒信心

懷孕後一切變樣！林依晨爆婚姻裂縫「沉重到說不出話」背後真相曝光

才爆酒駕、強制猥褻！山口達也靠戒酒演講狂賺7000萬挨轟 不忍發聲了

金唱片第一獎出爐！BTS JIN奪冠 傳完整體高雄世運開唱⋯時間點曝光

