莫讓個人權益睡著 免費節稅教室開課

新年伊始，萬象更新，台北市財政局稅捐處二十二日表示，免費節稅教室陸續開課，最新一期課程將於二月十二日下午三點至四點三十分推出「自住及出租房屋租稅優惠大補帖」課程，地點就在台北市中正區南門市場大樓七樓多功能室（羅斯福路一段八號七樓），一次學會，年年省稅。

北市稅捐處指出，配合各稅開徵規劃生活化、實用性免費租稅課程，除了傳達最新地方稅或國稅的稅務資訊，也提供一個正確的諮詢管道。舉例來說，上課之後，讓民眾完整了解房屋稅2.0新制上路，自住用房屋增訂適用自住稅率新規定，以及如何出租更划算的小妙招，民眾可望早日開始適用優惠稅率。

上課時間皆為下午三點至四點三十分，二月十二日「自住及出租房屋租稅優惠大補帖」，四月九日「綜合所得稅輕鬆報」，六月十一日「房地合一2.0報您知」，八月六日「地價稅及土地增值稅教您節稅省荷包」，十月十五日「遺產稅及贈與稅帶您完整解析」，十二月三日「都是更新及危老建築物重建條例之地方稅重點一次懂」。

意者趁早前往官網報名，也可電洽：(02)2394-9211轉分機163。無法到場民眾，也可鎖定「北市稅處」臉書粉絲專頁直播課程。