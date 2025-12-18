莫讓危機政治吞噬民主 尹錫悅戒嚴報告敲響民主警鐘

南韓前總統尹錫悅發動緊急戒嚴舉世震驚，南韓特檢組經過長達180天的調查，公布了同樣令世人震驚的報告。這場突如其來的戒嚴，並非為了國家安全，而是尹錫悅自導自演、旨在清除政敵的「內亂」。報告揭露，尹政府甚至試圖以無人機挑釁北韓，妄圖透過製造邊境衝突來合理化其擴權野心。這份沉痛的報告不僅是南韓民主的傷痕，更應成為民主執政者的警鐘。

民主體制最脆弱的時刻，往往是權力者利用「敵情」掩蓋「內政失敗」之時。南韓調查顯示，尹錫悅因「朝小野大」執政受阻，不惜將政敵扣上「親北勢力」的帽子，以此作為凍結國會的藉口。

南韓特檢組將此定調為預謀型內亂罪。其核心邏輯是，誘發外部威脅，將政治對抗升格為戰爭危機，藉此將「侵害國會預算審議權」與「沒收司法權」包裝成統治行為。這對現代民主法治構成了極大威脅：當政府將一切資源、軍購與政策都與「敵情」掛鉤時，任何質疑都會被貼上「妨礙國安」的標籤。

回望台灣，賴卓政府上台以來，兩岸論述趨於激進化，雖言「實力才有和平」，但在缺乏對話的氛圍下，敵意螺旋不斷上升。當國家陷入「準戰爭」的緊繃感時，一切預算預審、監督機制往往在「影響國安」的掩飾下遭到弱化。

高達1.25兆的國防預算與軍購爭議也令人不安。政府宣稱軍購是防禦必須，在野黨旋即踢爆，得標廠商的資格令人疑慮。如果軍事支出成為一種不容置疑的「政治正確」，會不會淪為特定政治勢力的分贓工具？這與尹錫悅報告中描述的「利用國家危機遂行私利」有沒有一點既視感？

民主的真諦在於「監督」與「制衡」。南韓的教訓告訴我們，當一個領導者試圖將內部政治競爭轉化為「敵我矛盾」，甚至不惜推升外部危機來鞏固權力時，便是民主崩解的開始。賴清德總統與卓榮泰院長應珍惜台灣前輩血汗換來的自由，切勿迷信「敵情動員」帶來的權力紅利。

一個強大的國家，靠的不僅是先進的飛彈，而是廉能的施政與穩固的社會共識。若為了一黨之私、甚至個人權位，無止盡堆疊兩岸敵意，讓軍購預算無限上綱，這無疑是在蠶食台灣民生預算以及引以為傲的民主根基。以尹錫悅為鑑，南韓特檢組的報告，台灣應該仔細看。

