巴爾幹半島在東南歐地區，以「歐洲火藥庫」聞名於世。近代以來，此地各民族為了尋求獨立建國，分而治之，不惜兵戎相見，血流成河！

以南斯拉夫內戰為例，從1990年至1999年交戰到最後「一分為七」，新獨立的各國成為各大鄰邦（歐盟、德國、俄羅斯、土耳其等）爭權奪利的是非之地，至今波赫聯邦與塞族共和國之間的關係持續緊張，科索沃境內的族群對立也依舊嚴峻。

戰後迄今20多年來，巴爾幹地區的重建任務艱鉅，老百姓的日子過得並不好，被迫移民他國者約占人口1/3。而「巴爾幹化」一辭，也就蒙上層層陰影。

2021年4月，英國《經濟學人》將台灣描繪成「世界上最危險的地方」，相較於巴爾幹地區可說不遑多讓。1月9日，美國總統川普接受《紐約時報》採訪表示，中國在台灣問題上的行動取決於國家主席習近平。川普強調，如果現狀發生改變，他會「非常不高興」。這是川普在談及中方會從美國在委內瑞拉採取的軍事行動中汲取何種教訓時，公開的表態。但對台灣人而言，這到底是喜是憂？是福是禍？冷暖自知。

但對台獨工作者而言，他們毫不在意川普的表述，依然堅信美方一定會支持台灣打仗打到底，就像美方對烏克蘭堅定的承諾一樣。他們還寄望於日本首相高市早苗，進一步邀請日本維新會反華參議員石平來台訪問。石平在1月9日張榮發基金會舉辦的「2026印太戰略智庫研討會」中，強調日台雙方應加強聯手，突破限制、禁區，進行官方交流，並加強防務合作。這顯然是有意惡化兩岸關係，製造兵凶戰危的台海衝突，令人髮指！

究竟高市早苗能否得到川普的支持？現在看來，恐在未定之天。而日方能否在對華的戰略博奕與軍事對抗獲勝？也頗成疑問。除非美方真的敢冒大不韙，有意開啟第三次世界大戰，甚至不惜一切代價在台海、東海與黃海進行大規模戰爭，否則台灣命運恐怕就會和當年南斯拉夫內戰中可悲的棄子一樣，面臨「巴爾幹化」的悲涼命運。這是政治人物無良無智的選擇，也是對老百姓身家性命的嚴厲挑戰。

在過去多年裡，我曾經多次造訪前南斯拉夫的塞爾維亞、伏依伏丁那、波士尼亞與赫塞哥維那、克羅埃西亞、斯洛文尼亞等地，親眼目睹戰爭帶來的傷痛，令人觸目驚心！我也看到當地中老年人面容留下的疲憊和憂傷，這是難以彌補的民族裂痕，也是當年政治人物任性而為、以生民為芻狗造成的罪孽。

每次當我在課堂上播放「前南斯拉夫問題國際刑事法庭」的審訊影片時，都要花很多時間解釋「巴爾幹化」的歷史背景和悲戚歷程，而學生的回應則是滿臉的茫然與深沉的驚駭。如果台灣真的成為「世界最危險的地方」，這些不斷加碼，想讓台灣變成殺戮戰場的野心家和軍火掮客，恐怕和南斯拉夫戰犯一樣，無所逃遁於天地之間，而且難得善終！