莫讓抗中成末路 期待海基會以格局消融冰霜

民進黨連續執政邁入第十年，兩岸關係從春暖花開走向冰封千里。每逢大選，民進黨便祭出抗中保台的大旗，將芒果乾包裝成綠營執政糖衣。在這種刻意操作下，兩岸敵對螺旋無限上升。進入賴清德時代後，台美中關係丕變，過去被奉為民主盟主的美國，其國際形象與政策趨勢已出現劇烈變動。若賴政府一昧倚美抗中，配合川普唯美獨尊的路線，恐非全民之福。賴執政不到兩年，第三位海基會董事長蘇嘉全上任，他說，兩岸交流不是讓步，和平才是國家發展的基石。誠哉斯言！

海基會迎來賴政府任內第三任董事長蘇嘉全。這番人事更迭之快，恰恰反映出兩岸官方對話的全面斷流。自2016年以來，因雙方政治前提無法對接，兩會連繫機制形同虛設。在「國安17條」與《反滲透法》的層層枷鎖下，民間交流出現了嚴重的寒蟬效應。兩岸研究者甚至開始「離岸研究」，不再踏實考察，只剩意識形態的自說自話。這種「對立而不理解」的現狀，正在增加誤判與摩擦的風險。

從鄭文燦、吳豐山，海基會董事長懸缺20多天後，海基會董監事會正是推舉蘇嘉全出任。在這一片殺氣騰騰的綠營氛圍中，蘇嘉全的就職致詞難得透出一絲理性與暖意。他不諱言，致詞內容皆不違背賴總統指示，但其中還是有令人眼睛一亮的話：「交流絕對不是讓步、溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。」這句話不僅是近兩年來綠營在兩岸議題上少見的格局之論，更點出了海基會應有的核心價值。

但徒有口號不足以自行，新任首長若要讓兩岸關係真能破冰，必須實踐三項關鍵任務。首先是保民間交流，消融當前的寒蟬效應。執政當局不應以司法手段擴大化解讀兩岸往來，海基會應主動為民間專業交流發聲，抵銷各部會收緊政策的負面影響，讓陸客、陸生、藝文菁英成為台海和平的安全閥，讓雙方人民在接觸中消解敵意。其次是穩住大陸台商，做其最強大的後盾。面對全球經貿變局與美中關稅壓力，台商不應淪為政治夾心餅乾，蘇嘉全應展現彈性，不執著於身分，積極尋求赴陸探視，實際解決台商在轉型與法規上的困境，證明政府依然重視這群為台灣經濟奮鬥的遊子。

最後是幫助兩岸對話。海基會應回歸成立初衷，在互不承認的現實下尋求互不否認的事務性對話。對於藍營推動的國共論壇或雙城論壇，執政黨應樂見其成，而非慣性抹紅，只要能促進和平、解決問題，任何溝通管道都值得珍惜與支持。

在世界格局劇變的當下，台灣沒有本錢繼續玩弄危險的邊緣政策。我們期待海基會能頂住綠營激進勢力的壓力，將「溝通非退讓」的格局轉化為實際行動。唯有放下偏見濾鏡，重拾對話勇氣，兩岸關係才能在冰封多年後，再見春暖。

