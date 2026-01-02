莫讓賴式意志凌駕憲政 彈劾是民主的最後防線

當2026年的第一道曙光升起，台灣人民期盼的是平安祥和以及一個願意傾聽民意的領導人。然而賴清德總統在元旦文告中的發言堪比接下來的冷氣團，澆滅了朝野和解的微弱希望。面對在野黨啟動彈劾程序，賴總統不但未有反省，竟以「席次不足不會通過」、「浪費時間」傲慢回擊。這種輕蔑憲政體制的態度，正說明了當前台灣民主最大的危機。 這場憲政大戰的導火線，表面上是《財政收支劃分法》的僵局，實則是行政權對立法權的公然踐踏。立法院三讀通過的法案，行政院竟能以「不副署」的政治手段無限期擱置，這才是「不做正事、浪費時間」，而且是赤裸裸的違憲裁量。 賴政府在預算編列上選擇性守法，一方面拒絕依法編列照顧公教的法定預算，導致總預算卡關；另一方面，卻又急於推動高達1.25兆元、內容不明的「國防特別預算」。在兩岸情勢如履薄冰的今日，我們支持國防，但反對「窮兵黷武」式的軍備採購，更反對將人民血汗錢投入透明度極低的軍備競賽中，卻連過去七千億軍購為何沒到貨都交代不清。這難道就是賴總統所謂的「正事」？ 賴總統嘲諷彈劾案不會通過，是浪費時間。這番言論恰恰暴露了其對民主精神的無知。在民主國家，彈劾不僅僅是為了撤職，更是一次嚴肅的憲政控訴，是為了在歷史留下紀錄，告知執政者：權力是有邊界的。彈劾的意義是對民意的交代而非數字遊戲。 當一個總統可以動輒將司法機關作為打擊政敵的側翼，當大法官的人選不再考慮專業與中立，當行政院長無視國會決議，在野黨若不舉起彈劾這柄「憲法之劍」，才是對選民最大的瀆職。如果監督政府被稱為「浪費時間」，那麼過去賴政府支持「大罷免」亂象、撕裂社會，又該稱作什麼？ 「真正讓國家內耗的，從來不是監督，而是執政者拒絕被監督。」賴總統口口聲聲要團結，行為卻是在劃分敵我。他只做「民進黨支持者的總統」，而非「中華民國的總統」。對於社會弱勢的公教人員，政府聲請釋憲意圖停砍年金；對於在野黨的法案，政府選擇拒絕公布。這種「我說了算」的賴式意志，正一步步將台灣推向專制獨裁的邊緣。 呼籲賴總統，請走出幕僚打造的同溫層。民主的價值不在於執政者的意志能否暢行無阻，而在於對程序的尊重與對權力的自律。若執政黨持續以傲慢姿態對抗民意，這場彈劾案即便在數字上難以過關，但在台灣人民的心中，早已對這個失能的政府投下了不信任票。

