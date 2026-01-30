莫讓「效率」淪為奪命漏洞！學者評台64線丟包命案：制度才是關鍵

社會中心／程正邦報導

台64線丟包案，政大雙主修學霸慘死。（圖／資料照）

新北市台64線快速道路日前發生一起離奇命案，一名多元計程車乘客遭司機中途「丟包」後不幸喪命。事件發生後，輿論多聚焦於司機個人的道德瑕疵或個別平台的賠償責任，但逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授侯勝宗今（30）日示警，若社會僅停留在「獵巫」或歸咎個人，忽視制度背後的巨大漏洞，「下一次悲劇還是會再來」。

政大學霸疑似喝醉踢椅遭丟包，但友人今天出面強調死者沒喝醉。（圖／資料照）

拒絕「責任外包」：平台不應只是冷冰冰的媒合者

針對這起悲劇，侯勝宗教授在臉書發文指出，當前叫車平台業者常以「僅提供資訊媒合」為由推諉法律責任。他質疑，如果平台能利用先進演算法極大化派單效率，為何不能同樣利用系統監控來降低安全風險？

特別是在「夜間」、「酒後」、「快速道路」等極高風險的行程中，平台不應將「GPS座標抵達」等同於「行程結束」。目前多數系統缺乏乘客是否安全下車的二次確認機制，導致風險被制度性地轉嫁給第一線司機與乘客，這種將責任外包的邏輯，正是事故發生的潛在溫床。

歐洲行動叫車領導品牌Bolt登台未滿4個月，就發生司機將乘客丟包在台64線快速道路上，遭4車輾過身亡的悲劇。（圖／資料照）

借鏡國際監理：將「安全」納入營運預設值

侯勝宗強調，對於平台角色的定義，英國、新加坡、美國與澳洲等國早已不再買單「單純媒合」的說法。國際監理趨勢正將平台納入「運輸服務提供者」的範疇，要求業者必須承擔：

* 安全治理義務： 必須有標準化的安全作業流程。

* 即時事故通報： 發生異狀時，系統需有自動預警或即時回報機制。

* 背景查核與保險責任： 強化對司機的管控，並承擔事故後的保障義務。

補強制度三支箭：告別情緒性獵巫

為避免悲劇重演，侯教授提出三項務實的制度建言，呼籲社會將憤怒轉化為推動立法進步的力量：

1. 安全監理法制化： 政府應將平台納入安全監理對象，重點不在干預價格，而是強制要求數據共享、事故即時回報與安全流程查核。

2. 系統預設「安全確認」： 針對高風險情境（如快速道路或偏遠地區），系統應強制設計「乘客安全確認」功能，而非僅依賴司機的自律。

3. 重塑車隊文化： 車隊與車行應重拾現場管理責任，包含司機的持續教育訓練、事故後的支援體系，而非僅作為抽成的「中介人」。

侯勝宗最後感嘆，這起命案非常慘痛，但「真正成熟的社會，是在每一次事故中逼使制度前進」。平台帶來的效率固然可貴，但不應以犧牲生命安全作為代價。唯有補好制度的「洞」，才能讓每一位搭上車的乘客平安回家。

