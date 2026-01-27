莫讓「自由」成軍火商的提款機 1.25兆國防預算之謬

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前一句「自由不是免費的」，賴清德總統立馬跟著引用。他將美國老兵紀念碑上的名言，套用在軍購案上，將天價的1.25兆元國防特別預算與愛國劃上等號，甚至將在野黨的監督封殺，扣上「以為自由是免費」的大帽子。這種將戰略辯證簡化為道德勒索的政治話術，不僅是對保家衛國精神的褻瀆，更暴露出執政者面對強權時的怯懦顢頇。

台灣對美軍購非始自今日，只是今年這筆預算創天價。依照常理，談買賣前都會先清前帳，過去台灣付錢不是買不到貨就是貨遲遲不到，這是國防還是不夠平等的條約？民眾黨團總召黃國昌質問，「花錢買的東西總應該拿到吧？」反映的是台灣社會對軍購的疑惑與焦慮。因為擺在大家眼前的是，對美軍購長期陷入「要的不給、給的不到」的奇謬困境。

1.25兆國防預算「內容不明，預算先跑」的作法，在野黨豈能不把關？難道要任由台灣成為國防機密下的軍火暴發戶？國防預算因具機密性，往往成為監督最薄弱的死角。在民進黨執政這十年，我們眼睜睜看的國防預算愈拉愈高，待交清單愈來愈多。對外沒有能力斡旋，對內接連被爆出茶商、衛浴設備商都能參與軍火資通標案？

賴政府提出的1.25兆特別預算，是否真能因應未來的台海風暴？還是核心價值是「讓川普高興」的保護費？當台積電逐漸變成「美積電」，台灣原本最引以為傲的「矽盾」正在被稀釋，此時若一味陷入軍備競賽，甚至允許軍工大廠在台設置彈藥測試場，無異於將台灣島嶼化為火藥庫，增加遭對岸鎖定的風險，這真的是台灣人民要的「自由」嗎？

依法審計不應是廢話，和平才是最低成本。民眾黨提出自己的《國防特別條例》草案，要求「依法審計」，這在正常民主國家本是常識，但在如今標案滿天飛、預算黑幕重的台灣，卻成了戳破國防布的良藥。我們支持國防，但反對窮兵黷武；我們愛好和平，因此更主張「上兵伐謀」。

務實的國安不應只有軍購，更應具備「嚇阻與對話並行」的勇氣。與其將國人的納稅錢無止盡地投入軍火坑洞，執政者更應思考如何重啟兩岸常態化交流，降低敵意螺旋。畢竟，兩岸和平交流才是成本最低、效益最高的風險管理。

監督政府不是反對國防，而是守護國家的主體性。若賴政府無法交代為何付款多年仍不見軍武交貨，無法說明為何標案總是給予無經驗的商家，那麼在野黨封殺這筆天價預算，不正是民主監督發揮功能的應有體現。

