莫迪同意停買俄國石油？ 川普宣布降印度對等關稅25％至18％

【緯來新聞網】美國總統川普週一社群媒體發文，宣布與印度達成新貿易協議，美國對印度商品課徵的對等關稅將從 25％ 大幅降至 18％ 。作為交換，印度總理莫迪承諾將停止採購俄羅斯石油，轉而向美國及其盟友（如委內瑞拉）採購；同時印度也將向美國採購超過 5,000 億美元的能源、農產品與科技產品，並逐步取消對美國商品的貿易壁壘，最終目標是實現零關稅。印度總理莫迪隨後在社群媒體表達欣喜，強調這兩大民主國家的合作將創造龐大互利機會，但他並未證實印度是否全面停止採購俄羅斯石油。

（圖／達志影像）

在川普重返白宮並實施高額關稅政策後，印度曾因持續採購俄羅斯石油而遭美方加徵懲罰性關稅，導致印度市場在 2025 年淪為表現最差的新興市場。如今隨著新協議的達成，白宮將取消先前的懲罰性與對等性關稅。受此利多消息提振，在美上市的印度大型企業如 Infosys、Wipro 及 HDFC 銀行股價均應聲上漲，並帶動半導體與 AI 產業的整體市場情緒。



美國作為印度最大的出口目的地，印度有將近五分之一的出口物資輸往美國。在先前川普對其課徵 50％ 的懲罰性關稅時，該稅率曾是美國所有主要貿易夥伴中最高的。根據彭博報導指出，總體而言，美國對諸多印度商品的關稅從 50％ 調降至 18％，這對印度的紡織、機械及其他關鍵商品的出口具有顯著的減稅意義。

