莫迪訪馬來西亞強化經貿合作 鞏固戰略夥伴關係

（中央社吉隆坡8日綜合外電報導）印度總理莫迪（Narendra Modi）今天將會晤馬來西亞首相安華，強化雙方在貿易、半導體、軍事防務及國家安全等領域的合作，進一步鞏固兩國戰略夥伴關係。

路透社報導，莫迪將在馬來西亞進行為期2天的訪問，這是2024年8月雙方提升為全面戰略夥伴關係以來，他首次拜訪馬來西亞。

馬來西亞外交部6日發表聲明，莫迪與安華（Anwar Ibrahim）將在馬來西亞行政中心布特拉加亞（Putrajaya）總理官邸會晤，兩人將簽署多項合作協議，範圍包括醫療保健、國家安全及勞工等領域。

印度外交部5日表示，印度與馬來西亞正著手在半導體產業建立涵蓋多層面的架構，促進雙方合作。

官員指出，印度也正尋求與馬來西亞加強國防合作，洽商有可能出售的多尼爾（Dornier）飛機，還有鮋魚級（Scorpene-class）潛艦與蘇愷（Sukhoi）Su-30戰鬥機的維修與升級。

官方政府數據顯示，馬來西亞去年與印度貿易總額達186億美元，出口品項包括棕櫚油及電機與電子產品，從印度進口的主要是農產品、石油及化學製品。（編譯：屈享平）1150208