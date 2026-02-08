莫迪訪馬來西亞 鞏固戰略夥伴關係

記者廖子杰／綜合報導

印度總理莫迪8日與馬來西亞首相安華舉行會談，除就當前國際情勢交換意見，也宣示深化兩國在貿易、半導體、國防安全等領域合作，攜手為維護印太區域發展、和平穩定貢獻心力。這也是莫迪今年首個出訪行程。

新加坡《海峽時報》報導，莫迪7日抵達馬來西亞，展開為期2天訪問行程，8日於位在大馬行政中心布特拉加亞的首相官邸和安華會晤，是自2024年8月兩國提升為全面戰略夥伴關係以來，莫迪首次訪馬。

莫迪在開幕致詞時首先表示，在全球動盪加劇環境下，印、馬日益增長的友誼「對兩國都至關重要」，因此，他宣布在雙方既有發展成果基礎上，進一步為戰略夥伴關係「注入更大動力和更深層合作」，包含透過加強反恐與海上安全合作訓練、情資共享，擴大軍事防務領域合作，以及持續在人工智慧（AI）、數位科技、半導體、醫療保健和糧食安全等領域推動穩健進展，進而開拓新的貿易與投資機會。

安華除對莫迪的言論表達認同，也說此次兩人會面「並非例行外交交流，而是建立在信任和理解基礎上的真摯友誼」，更讚許莫迪對促進區域和平努力的承諾「堅定不移」。他另透露，大馬政府將支持印度在東部沙巴州設置新大使館的計畫，並期許兩國今年的雙邊貿易額能超越去年的185.9億美元（約新臺幣5939億元）。

莫迪（左）與安華8日會晤，宣示持續深化合作，鞏固兩國戰略夥伴關係。（達志影像／美聯社）