莫那魯道變身耶誕老人 林慶台歡樂現身送驚喜

記者王丹荷／綜合報導

今天（25日）耶誕節，北流耶誕小鎮集迎來令人驚喜的身影，電影《賽德克‧巴萊》飾演男主角莫那魯道的男主角林慶台特別現身MOYO耶誕市集，親自扮演耶誕老人，快閃發送禮物給孩子們，現場只為博小朋友1個燦爛笑容。

林慶台擔任教會牧師，聽到耶誕節要發禮物給小朋友，毫不猶豫就答應。他笑說：「在教會服侍的時候，耶誕節本來就會發糖果給孩子，小朋友喜歡熱鬧，看到耶誕老人就更開心，這個角色我在教會中其實扮演過很多次。」林慶台還得意補了句：「我很會當耶誕老人啦！耶誕節啊，就是要讓大家都好高興。」

廣告 廣告

從沒逛過文創市集的林慶台第1次來到 MOYO 耶誕市集，直呼大開眼界。除了滿滿耶誕氣氛，現場還有魔法表演、文創手作、美食飲品與互動遊戲區，他也很率性的放下「大人身分」，展現赤子之心直接和小朋友一起玩，笑得比孩子還開心。

聊到近況，林慶台分享：「時間過得真快，我在教會服務將近30年，明年即將退休，目前我搬到新竹五峰鄉，親手蓋房子，還有塊田種菜養雞，我把農作當成最好的身體鍛鍊。」他也幽默表示：「退休後我的時間更多了，可以好好背劇本、充分的揣摩角色，很歡迎大家再找我演出，也不再受限身分，什麼角色都可以嘗試。」

看到北流耶誕市集有安排許多演唱節目，林慶台表示自己也會唱歌，電影《賽德克‧巴萊》和紀錄片《看見台灣》中的原住民吟唱都出自他的歌喉，一時豪興大發的他也開嗓吟唱泰雅族古調，渾厚天成的嗓音瞬間讓人彷彿置身電影中那盪氣迴腸的場景，也彷彿置身原民部落。

北流今年以全新企劃「MOYO 耶誕市集」熱鬧登場，12月19日至21日、以及24日至28日連續2週開市。「MOYO」在韓文中有「集合、融合、大家一起來」的意思，市集集結超過 70 家美食、文創與 DIY 攤位，還有各式演出，把臺式人情味和西方耶誕氛圍一次打包，吃的、玩的、做的通通有，從大人到小孩都能玩得盡興。

林慶台現身耶誕市集擔任耶誕老公公。（MOYO CITY提供）

在教會服務的林慶台明年即將退休。（MOYO CITY提供）