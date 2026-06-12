《莫離》爆劇本風波！原編劇怒控白鹿用特權，現任編劇正面對質：發劇本啊

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由大陸人氣演員白鹿、丞磊領銜主演的古裝大劇《莫離》於6月9日開播，本該是備受外界期待的黃金期，不料才剛上線隔日（10日），便爆發了今年影視圈最抓馬的幕後版權與行業特權大戰。

曾憑「凡爾賽文學」走紅的編劇蒙淇淇（早期微博原名：淇水湯湯77）10日上午發長文控訴，稱其團隊耗時一年打磨《莫離》劇本並拿下騰訊平台S級評級。劇組卻在開機前，疑似因為演員話語權過大，將她們「整批撤換」，僅在片尾用「初稿團隊」小字敷衍帶過。

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蒙淇淇憤怒點名白鹿：「白鹿，妳憑什麼可以在開機前臨時塞編劇？」、「我們寫了一年的本子過了，也已經進組，和林玉芬開了好幾次會了，妳憑什麼換掉我們？因為妳是天龍人？」狠酸白鹿過去有加戲爭議，自嘲編劇只是影視圈的「螻蟻」。

圖片來源 : 微博 @蒙淇淇77

于正曬截圖說：換人是在開機前5個月

為了自證清白，于正曬出 2025年1月3日 與總編劇趙娜的聊天記錄。截圖中趙娜直言原劇本（蒙淇淇版本）「問題很大、很舊、也不好看」，于正當時便回覆「妳重寫最好」。這項證據直接證實，換編劇早在開機前5個月就已定案，純屬制片方與導演基於作品品質的正常決策，並非蒙淇淇所說的「臨開機惡意撤換」。

面對指控，于正更不改犀利本色，語帶嘲諷地在評論區狠酸：「紛紛擾擾，為名為利，太累了。有這時間不如好好創作，是金子總會發光，是狗屎擴散了也會乾掉。」直指沒才華的人才靠撕別人上熱搜。

圖片來源 : 微博 @于正

現任編劇直接打假：沒用妳任何一場戲

《莫離》現任編劇之一的李宗晨隨後公開叫蒙淇淇：「你發劇本吧，沒有一場戲用你們的。要不你說說哪場是你們寫的？」然而，蒙淇淇旋即反擊，要求對方說明劇中「太后訓斥小皇帝」等非原著橋段的來源，堅稱成片仍沿用了原團隊精心建立的人設與故事框架。

對此，現任編劇團隊則全盤否認，先前更曾直指蒙淇淇根本是「營銷號蹭熱度」。隨後，蒙淇淇也被扒出2014年抄襲道歉、2020年虛構人設等誠信黑歷史，公信力瞬間崩塌。

圖片來源 : 微博 @莫離官微

是碰瓷蹭熱度？還是影視圈長期積弊？

支持白鹿方認為時間線清晰，換編劇是基於作品品質的正常決策，蒙淇淇純屬藉流量明星「碰瓷」蹭熱度；但質疑方則指出于正過去有抄襲前科，且截圖提及「演員想合作所以重寫」有欲蓋彌彰之嫌，同時，也有人翻出白鹿在拍攝《鳳囚凰》期間曾自稱「白編劇」，質疑其有干預劇本的前科。

白鹿工作室發聲開告，依法追究侵權責任

面對編劇蒙淇淇控訴其動用特權「臨開機換編劇並剝奪署名權」的言論，白鹿委任的律師事務所於今（12）日發表嚴正聲明。

聲明指出，微博名為「蒙淇淇77」等用戶發表對白鹿的負面評論，已嚴重損害委託人個人聲譽，涉嫌侵犯名譽權。律師事務所證實，目前已完成法院立案工作，等法院命令網路平台揭露上述用戶實名身分資訊後，律師事務所受託繼續針對實名主體提起訴訟，要求實名主體依法承擔向委託人公開賠禮道歉、賠償損失等侵權法律責任。

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