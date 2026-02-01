莫雷羅伯遜食道癌病逝 享壽63歲 演員妻悲痛發聲：心快要撕裂了

日本知名媒體人兼演員莫雷羅伯遜（モーリー・ロバートソン）因罹患食道癌，於1月29日病逝，享壽63歲。他的妻子、女星池田有希子透過社群平台證實噩耗，悲痛表示：「心快要撕裂了。」並關閉了貼文的留言功能。

莫雷羅伯遜1月29日病逝，享壽63歲。（圖／翻攝自莫雷羅伯遜IG）

廣告 廣告

池田有希子與莫雷羅伯遜的經紀公司「Office Morley」2月1日也發表聲明，稱莫雷羅伯遜罹患食道癌後，接受長期治療，無奈最終仍不敵病魔過世，家屬已低調為其舉行葬禮，並婉拒奠儀與供花。

池田有希子在社群平台證實莫雷羅伯遜的死訊，表示「心快要撕裂了」。（圖／翻攝自池田有希子X）

池田有希子與莫雷羅伯遜的經紀公司2月1日發表共同聲明。（圖／翻攝自莫雷羅伯遜IG）

莫雷羅伯遜出生於美國紐約，1981年同時考取東京大學與哈佛大學，最終選擇赴美讀書，而他學生時期出版的自傳《我常常是孤單一人》後成為暢銷書。畢業後，他從事記者與電台主持人工作，接著跨足電視圈，成為知名節目評論員，並以橫跨日美文化的知性背景廣受肯定。

除了媒體領域的成就，莫雷羅伯遜2021年開始挑戰戲劇表演，出演大河劇《衝上青天》以及電視劇《日本沉沒—希望之人—》，因此他病逝的消息曝光後，許多人都感到相當震驚。

延伸閱讀

影/才辦完黃仁勳兆元宴就「火了」！「磚窯」餐廳廚房燒起來

影/黃仁勳親簽錢包「下秒抽鈔票寵粉」 網嗨：只有黃爸爸能做

黃仁勳：輝達需求激增 台積電10年內產能或翻倍