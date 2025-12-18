莽男不爽違停⋯女警遭斧頭砍2度喊：叫支援！「無線電失靈」南警回應了

記者林昱孜／台南報導

台南女警開違停紅單，竟遭失控民眾持斧頭砍傷，叫支援還無線電失靈。(圖/翻攝畫面)

台南一名黃姓女警本月6日針對違停車輛開單，遭駕駛持斧頭攻擊砍傷，幸送醫無大礙，事後，卻傳出女警2度用新換發的無線電呼叫支援卻失靈；台南市議員蔡宗豪認為，此狀況形同讓基層員警暴露在高風險環境中卻「孤立無援」，問題不容忽視。對此，台南市警局回應，

黃姓女警於6日晚間，發現一輛車輛未熄火違停在崇德12街、崇德路口，依規定開單舉發，豈料轉身準備離開，竟然遭到回來牽車的林男以斧頭突襲，林男當場遭到員警壓制；驚險畫面曝光引起熱議，事後更傳出，女警當時使用無線電叫支援，但卻未起作用。

女警遭違停男遭斧頭猛砍，以無線電叫支援卻失靈，蔡宗豪呼籲：勿把基層當白老鼠。（圖／蔡宗豪提供）

「警察不是通訊設備測試的白老鼠」，蔡宗豪質疑，無線電如同警械與防護裝備，是基層員警最基本、最重要的安全配備之一，若在關鍵時刻失去功能，等同讓制度失靈，更不能在尚未完善前就全面上線使用，讓基層承擔風險。

蔡宗豪表示，問題並非僅止於偏遠山區，而是連台南市區、一至六分局轄內的室內環境，都已成為通訊弱點。他強調，員警執勤時大量進出建築物、社區與室內空間，若無線電在室內明顯失靈，將嚴重影響即時支援與指揮調度。

台南市警局後勤科長郭乃榮。（圖／翻攝畫面）

對此，台南市警局表示，後端系統回放來看，女警當時的聲音其實有進入系統，但恐因緊張語速會加快僅3秒，導致接收端難以辨識，重複呼叫2次後，派出所固定台才成功接收並通報勤務中心，隨即啟動支援。

台南市屬於第三階段運轉期，本局共有9座中繼站，有關收訊不佳部分，已行文內政部警政署，明年1月將陸續增加5座中繼站供同仁使用，由於高樓死角多已經裝設1部BDA（雙向功率放大器），並爭取於明年增設50部BDA，以解決問題。

