莽男朝女友臉潑強酸後自傷亡！她滿手血逃生畫面曝

一名57歲的蔡姓男子，不明原因朝大他3歲的同居女友潑強酸。（圖／東森新聞）





台南東區一處住宅大樓，今天（30）發生一起人倫悲劇，一名57歲的蔡姓男子不明原因朝大他3歲的同居女友潑強酸，女友臉部通紅、手臂皮膚滲血，忍著劇痛逃到頂樓求救，蔡男把門反鎖，在屋內持刀自傷。警消破門時蔡男已經倒臥血泊，胸口還插一把刀，送醫搶救無效。鄰居看這對情侶平時感情不錯，突然發生1死1重傷的慘劇，都相當訝異。

兩名熱心男子急忙將婦人帶下樓，婦人整張臉已經毀容，左半邊的頭髮也掉了一大撮，因為她遭同居男友惡意朝臉部潑強酸。

廣告 廣告

民眾：「喔你看，她整個手都血，你看，你有沒有看到，她整隻手都血。」

強酸腐蝕皮膚，手臂的血管全都滲血出來，大樓保全趕緊帶他到地下室，找水龍頭用清水沖洗傷口，她的傷勢嚴重到每天見面的大樓保全一度認不出來她到底是誰。

熱心大樓保全：「那女人是誰？臉都紅吱吱，我問妳是誰，妳是誰，她說我是孫XX，妳臉怎樣，我被人潑強酸，妳被誰潑強酸，我男朋友蔡XX啦。」

警消到場也緊急將婦人送醫，而朝婦人潑強酸的同居人蔡姓男子並沒有逃逸，而是在五樓住家拿刀自傷，警消破門將人救出來時，蔡男胸口插了一把刀，沒有生命跡象，送醫搶救仍傷重不治。

5樓住家門口拉起封鎖線，這裡就是案發現場，57歲的蔡姓嫌犯和60歲的孫姓女子都是離婚狀態，餐廳工作認識進而交往，住進孫女台南東區的住家同居。今天上午10點多，蔡嫌朝孫婦潑強酸，孫婦急忙跑到頂樓求救，蔡嫌接著鎖門自傷傷重身亡，發生這樣憾事，鄰居都相當訝異。

熱心大樓保全：「我都9點下班啊，他們都雙雙對對出入，那感情不錯啊，感情不錯啊，對啊，（常吵架嗎），之前沒有餒，我覺得他們滿好的。」

台南第一分局副分局長李沐宸：「本案係男女糾紛，全案相關細節尚待調查。」

情侶倆平時成雙進出大樓，怎麼會演變成一死一重傷的慘劇，有什麼糾紛和嫌隙，警察和鄰居都想釐清。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

台南男潑女友鹽酸、持刀自傷不治 送醫畫面曝

花蓮「苦茶油牧師」載弟外出遭追撞 送醫搶救不治

新／姐弟戀爭吵！男潑女鹽酸 再持利器自殘不治身亡

