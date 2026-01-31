莽男綠光罩頂持槍尋釁 又闖工廠搶車拒捕 法院判決曝光

【記者莊曜聰／高雄報導】潘姓男子懷疑高姓女友與吳姓男子有染，「抄傢伙」前往摩鐵準備抓現行，並要吳男出來談談，吳男看見對方手上有槍拔腿就跑，躲在草叢趁隙報警，員警循線前往潘男住家找人，他見狀騎車「落跑」，途中闖進大寮區某工廠，開了3噸半貨車逃亡仍被警方逮住，起出長短槍、8顆子彈，高雄地院審理後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，判處6年6月徒刑。

判決書指出，2025年5月9日凌晨3時許，潘姓男子懷疑女友與吳男有不正當關係，跑到鳳山區某汽車旅館找吳男理論，吳男跑到摩鐵附近草叢躲藏並報警，員警到場救出吳男，根據他提供的線索追捕潘男，雙方爆發警匪追逐，潘男從屏東市逃到大寮區，跑進木材工廠，拿槍威嚇司機下車，開走3噸半貨車逃往小港區投靠洪姓友人。

警方以車辨系統追查，掌握潘男行蹤，當天中午就出動警網圍捕，潘男等人被「甕中捉鱉」，見難以衝破重圍，潘男果斷棄車拔腿狂逃，把槍枝、子彈及友人都丟在現場，員警後來在前鎮區一處民宅前逮到精疲力盡的潘男，釐清事件經過，追查槍枝來源並將潘男移送地檢偵辦。

高雄地檢偵結後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴潘男，高雄地院審理此案，他出庭時坦承所有犯行，因為拿槍嗆聲、恐嚇的魯莽行為，被法官判處6年6月徒刑，仍可上訴。

警方找到潘男搶走的貨車，車上起出槍枝一把與子彈6發，最後法院判處他6年6月徒刑。翻攝照片

