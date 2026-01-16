莽男衝台南市府大樓咆哮「要找黃偉哲陳情」 下一秒他持刀自刎濺血 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

今（16）日上午10時許，台南一名張姓男子闖入台南市政府市政中心，然後在大廳咆哮大喊「要找黃偉哲陳情」。經駐衛警與市府人員勸導後，他竟突然持刀自刎，當場血流如注，警消獲報趕緊將他送醫治療，所幸沒有生命危險。

警方調查，今日上午10時許，張男走進市府大廳後，就大聲喊著要要找市長陳情，後來被勸說前往市長室外坐下後，卻突然拿刀自刎，當場濺血，警方獲報後趕抵現場，協助將張男送醫。

警方調查，張男早在2天前（14日）就曾前往市府陳情，主要訴求為2020年他因毒品案在台南監獄服刑期間，因戒護就醫疑似發生醫療疏失，他向相關單位陳情沒有答案，所以才在今天又到市府陳情。

不過台南市政府社會局指出，張男設籍於其他縣市，日前向社會局尋求臨時安置協助，但他因對租屋處有意見，所以前往市府表達訴求，並對社會局的協助表達感謝，後續也將提供協助，並與醫療及社政體系保持聯繫，確保張男獲得妥適安排。

