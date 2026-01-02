莽男衝撞館長健身房定讞 殺人未遂大逆轉變輕判理由曝
網紅「館長」陳之漢旗下的成吉思汗健身房台中旗艦店，於2024年6月遭林姓男子供稱「應徵被忽視」而駕貨車衝撞。此案一、二審原依「殺人未遂罪」重判林男5年8月有期徒刑，但經最高法院發回更審後，案情出現大逆轉。最高法院於今（2日）駁回上訴，維持更一審見解，認定林男並無殺人動機，改依強制、毀損等罪判處1年2月及4月徒刑定讞。
31歲的林姓男子於前年（2024）5月前往該館應徵教練遭拒，後續傳訊給館長欲拜師亦未獲回應。6月中旬，林男受友人請託載運廢棄物，回程竟突發奇想，強奪友人手機阻其報警，並導航至健身房，在晚間7時許民眾運動高峰期，加速撞毀健身房大門，現場玻璃、磁磚碎裂噴濺，館內十多名員工與會員嚇得驚慌逃竄，所幸無人傷亡。
一、二審法官認為場館內人員密集，且櫃檯就在大門後方，林男高速衝撞具備「不確定殺人故意」，因此判處5年8月。更一審勘驗影像後認定，林男在撞破大門後「隨即停車」，並未繼續向後方的人員區域加速猛撞。此外，林男供稱當時有確認門口沒人才撞，主觀上只想撞壞大門、報復館長，而非針對場內人員，法官最終採信其辯詞，認定不構成殺人未遂。
除了毀損大門外，林男因強奪友人手機被控「強制罪」，更一審分別判處林男有期徒刑1年2月及4月，得易科罰金。由於林男自案發起即遭羈押，至去年9月更一審宣判時，羈押時間已超過判決刑期，且林男已與館方達成調解並履行賠償完畢，當時已獲5萬元交保。隨著最高法院2日駁回上訴，全案正式定讞。
★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。
