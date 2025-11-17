莽男長期家暴妻！拿刀威脅女兒「弄死妳」 被送養老院急了：給我機會

河南許昌一名韓姓男子近日向媒體訴苦，稱自己年老後遭到妻女疏遠。（圖／翻攝自河南電視台《小莉幫忙》）

大陸河南省許昌市一名韓姓男子近日向媒體訴苦，稱自己因小兒麻痺後遺症長期行動不便，2020年又罹患腦梗，目前需依靠輪椅生活。去年4月間，韓男與妻子發生口角，未料對方竟在眾人面前連續掌摑他，最後還把他丟到養老院。沒想到，當媒體深入了解男子的家庭後，卻聽到另一番完全不同的說法。

河南電視台節目《小莉幫忙》報導，韓男自稱他因小兒麻痺後遺症，長期行動不便，2020年又罹患腦梗，目前生活無法自理；去年4月間，他和妻子發生爭吵，隨後在眾人面前遭對方連續掌摑，最後還被送到養老院。韓男哽咽地說，希望一家人能恢復以往關係，「我哪點做錯可以改，只希望我們還是一家人。」

廣告

對此，韓男女兒透露，從她懂事起父親就一直家暴母親，「喝醉酒拿著酒瓶子照我媽頭上摔都是家常便飯」，有次爸爸甚至揚言「我不僅得弄死你媽，我弄死你媽之前我得先把你弄死！」回憶和父親最後一次見面的場景，女兒已經徹底心寒，「當他敢拿著刀站起來往我身邊走的那一刻起，他就沒有把我當女兒。」

女兒表示，將父親送往養老院，是為了保護母親，避免再受精神或身體上的傷害。在記者追問下，韓男終於承認自己年輕時曾多次家暴妻子，並對著鏡頭懇求道，「我永遠不會再打罵老婆，希望她們能再給我一次機會。」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

