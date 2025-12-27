莿桐公所元旦舉辦升旗暨樂活踩風健走

莿桐鄉公所舉辦明年元旦升旗典禮健行，鄉長廖秋蓉在記者會歡迎鄉親參加，有贈送紀念品。（記者劉春生攝）

莿桐鄉公所為迎接新的一年到來，營造喜迎元旦歡樂氛圍及凝聚國人愛國意識，明年一一五年一月一日將舉辦元旦升旗暨樂活踩風健走活動，邀請鄉親一同在元旦當天迎接新年新希望，同時一起為健康而走，建構活力健康樂活莿桐！

莿桐鄉公所日昨在三樓禮堂舉行元旦活動宣傳記者會，由幼兒園小朋友表演可愛活潑舞蹈開場，洋溢歡樂，現場並展示莿桐優質農特產品。

鄉長廖秋蓉、鄉民代表會主席林弼昇及代表們、村長聯誼會會長張向等村長、各社區理事長及代表、鄉內各級學校校長及代表等踴躍出席共同代言行銷。

廖鄉長表示，元旦一早七點將在莿桐公園現場發放毛巾、水、餐包、摸彩券、集點卡等一千四百份活動物品，發完為止。

健行路線將從莿桐公園鳴笛出發，至鄉公所前參加元旦升旗典禮，典禮後再行進回莿桐公園，全程大約二‧八公里。

當天全程參與健行及升旗活動的鄉親朋友們，可憑蓋滿三個健行集章卡兌換精美宣導品一份(數量有限，送完為止)，同時還有摸彩活動。

獎品十分豐富，有洗衣機、小冰箱、烘碗機等實用家電用品。

廖鄉長說，元旦升旗典禮於上午八點二十分，在莿桐鄉公所廣場由李學人校長領唱國歌，並結合在莿桐公園進行精彩節目表演及頒獎。

當天將由莿桐國中、育仁國小、莿桐鄉立幼兒園、饒平國小陳茂雄校長、黃靖娥女士等人精彩演出，並進行「足愛莿桐」攝影作品頒獎，同時頒發莿桐鄉立圖書館愛閱莿桐故事人感謝狀，還有美味可口農特產美食品嚐。

廖鄉長、林主席等人邀請大家踴躍參加健行、升旗、拿好禮等豐富多元元旦系列活動，攜手為健康而走，共同期盼新的一年都能幸福美滿！另鄉公所政風室將於現場設立廉政宣導攤位，透過即問即答有獎遊戲，增加民眾參與興趣，藉此宣導反貪、反詐暨反賄選等觀念，加深民眾對政府強力反貪及打詐政策，提升公所廉能有為正面印象。