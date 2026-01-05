莿桐育仁國小通學步道改善 張嘉郡會同立院內政委員會實勘

立法院內政委員會5日前往雲林縣進行地方建設考察，針對「莿桐鄉育仁國小通學步道改善工程」進行實地會勘。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】立法院內政委員會5日前往雲林縣進行地方建設考察，針對「莿桐鄉育仁國小通學步道改善工程」進行實地會勘。立法委員張嘉郡、高金素梅，內政部國土管理署署長吳欣修，以及莿桐鄉長廖秋蓉等人共同出席，關心學童通學安全與社區行人環境。張嘉郡成功爭取總經費908萬8,000元，將透過通學動線與人行空間整體改善，打造安全、友善的通學廊道。

張嘉郡、高金素梅及莿桐鄉長廖秋蓉等人聽取內政部國土管理署署長吳欣修簡報，關心學童通學安全與社區行人環境。（圖／記者蘇榮泉攝）

張嘉郡表示，育仁國小周邊鄰近甘厝與甘西社區活動中心，是學童、家長及長者日常通行的重要路段，長期面臨人車混流與通行空間不足問題。她接獲地方反映後，積極向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全計畫」補助，盼透過系統性改善，提升行人安全與通行品質。

廣告 廣告

依工程規劃內容，將把既有實體人行道拓寬至約7.5公尺，並同步改善周邊道路與約195公尺的標線型人行道，全面優化校園周邊的步行環境。工程也將強化道路配置，提升整體動線的安全性與辨識度。

立法委員張嘉郡、高金素梅，國土管理署署長吳欣修，以及莿桐鄉長廖秋蓉等人關心學童通學安全與社區行人環境。（圖／記者蘇榮泉攝）

張嘉郡指出，本案一大特色為協調校方將原有圍牆退縮約2公尺，騰出的空間規劃為家長接送區，有效紓解上下學尖峰時段的交通壓力，並落實人車分流。新設圍牆將採格柵式透空設計，搭配校門口壓花地坪，使校園景觀更具通透性與整體美感。

她也強調，通學步道規劃除服務學生外，亦將兼顧與社區活動中心的動線串聯，並針對標線型人行道設置必要的保護措施與速限管理，讓行人與各類交通工具能安全共行。

立委張嘉郡感謝國土管理署與縣府團隊的支持，工程完工後，將具體實踐人本交通理念，為莿桐鄉打造更安全、舒適的生活與學習環境。（圖／記者蘇榮泉攝）

立委高金素梅於會勘中肯定張嘉郡長期深耕地方、積極為雲林爭取建設經費，並指出此次育仁國小通學步道改善，是守護孩童安全的重要成果。

張嘉郡最後表示，確保孩子平安上學是政府的基本責任。她感謝國土管理署與縣府、地方團隊的支持，工程完工後，將具體實踐人本交通理念，為莿桐鄉打造更安全、舒適的生活與學習環境。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！