莿桐鄉打造長者共餐基地 中央廚房動土斥資一四三四餘萬

莿桐全鄉近千名長者共餐重要基地，斥資一四三四餘萬中央廚房動土，可望明年三月開辦供餐。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣莿桐鄉公所為讓全鄉近千名長者「有一頓燒」，籌劃年餘、斥資一四三四萬八千八百元建置中央廚房，四日由鄉長廖秋蓉、副縣長謝淑亞、立委劉建國、議員江文登、鍾明馨及鄉代、村長等連袂舉行動土，可望明年三月竣工開辦，提供十二個社區食堂長輩共餐話家常。

廖秋蓉指出，全鄉六十五歲以上長者六千多人，占全鄉人口廿二趴將邁入廿三趴，已正式邁向超高齡社會。為讓長輩吃得健康、活得開心，戮力中央廚房的興建程序年餘，一一四年五月核准興辦各項規範後，終在樂活公園占地約二三一點六二平方公尺舉行動土典禮，預計一一五年三月完工啟用。

廖秋蓉說，全鄉十四個村有二十個社區聚落，僅麻園村自辦長青食堂；經調查，現階段已有十二個社區約八百多名長者加入共餐，周一至五、每餐提供五菜一湯，只要七十元，縣府補助三十、公所補助二十、長輩自付二十元。此外也歡迎企業以稅金專款專用，益助長輩共餐、減少公所負擔的公益善行。

謝淑亞說，中央廚房建置提供長輩「有一頓燒」，而社交是健康基本要素，長輩走出家門在社區孰悉環境與人事互動、共餐、話家常，吃出活力與健康，讓子女在外打拼可以安心；雲縣三九三村里已開辦一九六處長青食堂，每天共餐人數達二萬人，鼓勵社區符合資格長輩加入共餐行列，共創友善高齡生活環境。