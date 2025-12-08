莿桐鄉長青食堂中央廚房動土典禮，樂活公園變身幸福大廚房，打造長者的暖心美食。(記者劉春生攝）

在地關懷再升級！為因應莿桐鄉內快速邁入超高齡社會、提供長者更完善的照顧服務，莿桐鄉公所（十二 月 四 日）於樂活公園舉行「長青食堂中央廚房動土典禮」，象徵工程正式啟動、服務再向前邁進重要一步。這座中央廚房斥資新台幣 一千四百三十四萬 八千八百元建置，其中包含工程費 一千零一十二萬 八千元、廚房設施設備 四百二十二萬 零八百元，未來將成為全鄉長者餐食的重要供應基地。

莿桐鄉目前人口共 兩萬七千兩百七十八人，其中 六十五歲以上長者達 六千零六人，占全鄉人口 二十二％，已正式邁向超高齡社會。面對長者人口持續攀升，鄉長廖秋蓉將「讓長輩吃得健康、活得開心」列為重要施政方向。此次興建的中央廚房，就是為了讓長者能在熟悉的社區快樂共餐、安心生活，落實「在地老化」理念。

此中央廚房位於樂活公園內，總興建面積兩百三十一.六二平方公尺，將打造成符合食品衛生安全規範之現代化廚房設施。現階段已有 十二個社區、約 八百名長者納入供餐規劃。供餐模式採每週五天午餐供應，每餐提供五菜一湯，由專業團隊負責烹調與食材管理，以確保餐食品質與衛生安全，讓長者獲得穩定且營養的飲食照顧。

長者餐食費每餐 七十元，由縣府補助 三百元、公所補助 二十元，長者僅需自付 二十元，大幅降低餐食負擔，使長輩享用均衡營養的餐點。

鄉長廖秋蓉表示，中央廚房建置不僅是提升長者餐食服務，更代表公所推動友善高齡環境的重要承諾。期盼工程完工後，透過完善的供餐體系，讓長者在熟悉的社區即可獲得營養、安心的餐食服務，強化社區照顧能量，進一步促進莿桐鄉長者健康與福祉，讓關懷在各社區持續延伸，營造更友善的高齡生活環境。