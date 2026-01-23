莿桐饒平國小舊宿舍修復 3月底完工

莿桐饒平國小舊宿舍其宿舍屋頂為四坡水、雙併日式木造宿舍，形式完整，為日治時期公教人員典型宿舍之形態。（記者劉春生攝）

歷史建築莿桐饒平國小舊宿舍即將於一一五年三月底前竣工，未來舊宿舍「樹子腳文化學堂」將作為社區共享空間，舉辦文化活動、教育講座及展覽，讓歷史建築成為促進地方活化的重要支點。雲林縣政府特地辦理工地展，邀約莿桐鄉鄰近社區居民、管理單位饒平國小的師生以及民眾參與，透過建築師導覽，為大家展現修復過程及未來再利用空間說明。

副縣長陳璧君表示，宿舍於日治時期一九三六年（昭和十一年）開始計畫興建，一九三七年（昭和十二年）完工，於二零一零年（民國九十九年）四月二日登錄為雲林縣歷史建築。以單棟二戶建的「木造平家建」（木構造一層平房建築），為饒平國小現況校園中最早興建的一批學校建築之一，原職員宿舍興建二棟，其中一棟已拆除，現況改建為學校廚房，目前只遺留下此棟職員宿舍。莿桐饒平國小舊宿舍（即當時的校長宿舍）其宿舍屋頂為四坡水、雙併日式木造宿舍，形式完整，為日治時期公教人員典型宿舍之形態，雖非雲林縣之特例，但就莿桐鄉而言，應屬少數保存完整者；並位在校園範圍內，校方易於管理，與校園周遭環境整體規劃，極具文化資產教育與再利用之價值及未來發展之潛力，並能成為學校重要歷史記憶之空間。

文化觀光處陳世訓副處長表示，透過此次工地展教育推廣活動，邀請學校師生與民眾一同進入工地參與歷史建築再利用的過程，並透過建築師解說，了解宿舍興建沿革、構法及其中蘊含的細節，延續文化的傳承。