莿桐饒平國小舊宿舍工地展登場 歷史建築化身教育文化學習現場

饒平國小師生及民眾走進修復現場，在建築師導覽解說下，近距離了解歷史建築的修復歷程與未來活化方向。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣莿桐鄉歷史建築「饒平國小舊宿舍修復再利用工程」持續推進，縣府特別於施工期間辦理工地展教育推廣活動，邀請鄰近社區居民、饒平國小師生及民眾走進修復現場，在建築師導覽解說下，近距離了解歷史建築的修復歷程與未來活化方向，讓文化資產保存成為生動的學習體驗。該工程預計於115年3月底前竣工，未來將轉型為「樹子腳文化學堂」，作為社區共享的文化與教育空間。

雲林縣政府舉辦莿桐饒平國小舊宿舍修復再利用工程工地展，展現修復過程及未來再利用空間說明。（圖／記者蘇榮泉攝）

副縣長陳璧君表示，饒平國小舊宿舍興建於日治時期1937年，為雙併式木造平房建築，2010年登錄為雲林縣歷史建築，是校園內最早期的建築之一，也是莿桐鄉少數保存完整的日治時期公教人員宿舍。該建築屋頂為四坡水形式，結構完整，兼具歷史、建築與教育價值，位於校園內亦利於後續管理與整體規劃，具備作為文化資產教育基地及再利用空間的高度潛力。

莿桐饒平國小舊宿舍(即當時的校長宿舍)其宿舍屋頂為四坡水、雙併日式木造宿舍，形式完整，為日治時期公教人員典型宿舍之形態。（圖／記者蘇榮泉攝）

文化觀光處副處長陳世訓指出，本次工地展透過實地導覽，讓學校師生與民眾了解建築沿革、構法特色與修復理念，使文化資產保存不再只是靜態展示，而是能參與、能學習的過程。本案為文化部文化資產局補助計畫，核定經費1,696萬元，另加縣府配合款及自籌款，總經費達2,139萬元，由利豐營造負責修復工程、趙金城建築師事務所監造，於113年12月25日開工。

縣府邀約莿桐鄉鄰近社區居民、饒平國小師生參與工地展，透過建築師導覽了解建築形式與之前生活型態。（圖／記者蘇榮泉攝）

饒平國小舊宿舍為木構軸組建築，採用傳統榫接工法，屬日式「和小屋」形式，建築面積約151.5平方公尺。修復過程中陸續發現多項特殊構法，包括早期以檜木葺作為屋頂防水層，以及室內「狆潜」設計，藉由竹構交錯形成通透開口，引入自然光線，展現當時建築工藝的細膩巧思。

饒平國小校長陳茂雄表示，舊宿舍承載多代師生與地方居民的共同記憶，透過修復與工地展，讓學生能從建築中認識歷史、理解過往生活型態，成為連結校園與地方的重要橋樑。未來「樹子腳文化學堂」完工後，將結合教育、文化展示與社區活動，為莿桐注入新的文化能量，成為地方發展的重要據點。

