莿桐饒平國小舊宿舍3月底前竣工 將作為社區共享空間

歷史建築莿桐饒平國小舊宿舍即將於115年3月底前竣工／雲林縣府提供





歷史建築莿桐饒平國小舊宿舍即將於115年3月底前竣工，未來舊宿舍「樹子腳文化學堂」將作為社區共享空間，舉辦文化活動、教育講座及展覽，讓歷史建築成為促進地方活化的重要支點。雲林縣政府特地辦理工地展，邀約莿桐鄉鄰近社區居民、管理單位饒平國小的師生以及民眾參與，透過建築師導覽，為大家展現修復過程及未來再利用空間說明。

副縣長陳璧君表示，宿舍於日治時期1936年（昭和11年）開始計畫興建，1937年（昭和12年）完工，於2010年（民國99年）4月2日登錄為雲林縣歷史建築。以單棟二戶建（雙倂）的「木造平家建」（木構造一層平房建築），為饒平國小現況校園中最早興建的一批學校建築之一，原職員宿舍興建二棟，其中一棟已拆除，現況改建為學校廚房，目前只遺留下本棟職員宿舍。

廣告 廣告

莿桐饒平國小舊宿舍（即當時的校長宿舍）其宿舍屋頂為四坡水、雙併日式木造宿舍，形式完整，為日治時期公教人員典型宿舍之形態，雖非雲林縣之特例，但就莿桐鄉而言，應屬少數保存完整者；並位在校園範圍內，校方易於管理，與校園周遭環境整體規劃，極具文化資產教育與再利用之價值及未來發展之潛力，並能成為學校重要歷史記憶之空間。

文化觀光處副處長陳世訓表示，透過本次工地展教育推廣活動，邀請學校師生與民眾一同進入工地參與歷史建築再利用的過程，並透過建築師解說，了解宿舍興建沿革、構法及其中蘊含的細節，延續文化的傳承。本案為文化部文化資產局補助計畫，核定計畫總經費1696萬元整，補助1187萬2000元(70%)、縣配合款508萬8000元(30%)，另自籌款443萬元，總經費計2139萬元整。發包委託利豐營造進行修復工程、趙金城建築師事務所監造，於113年12月25日開工，預計115年3月底前完工。

雲林縣政府特地辦理工地展，邀約莿桐鄉鄰近社區居民、管理單位饒平國小的師生以及民眾參與／雲林縣府提供

饒平國小舊宿舍為莿桐地區少數留存的日治時期公學校宿舍與木造建築，整棟為木構軸組方式，基礎以布基礎及獨立基礎，基礎之上以垂直柱與水平樑形成木結構骨架，木構材以傳統榫接，部分金屬加固方式，整體屬於日式「和小屋」建築，建築面積151.5平方公尺。在保存原有建築風貌的基礎上，賦予其新功能，轉型為結合教育、文化展示及社區活動的多功能空間，「樹子腳文化學堂」未來將成為莿桐地區的文化新地標。

饒平國小校長陳茂雄表示，這棟舊宿舍陪伴了多代師生的成長，修復計畫不僅保存了建築本體，也承載著校友與地方居民的深厚情感。透過工地展，讓師生更認識這棟學校的歷史建築，讓建築不再只是單純的建築物，更可以讓學校師生進入時光隧道，了解建築形式與之前生活型態，連結過去與現在的橋樑。期待未來修復完成後，宿舍能成為教育與文化的交流平台，吸引更多人走進莿桐，感受在地的人文風采。

趙金城建築師表示，目前整體修復工程進度約83%，施作中的工項有竿緣天花組立、門窗檢修及仿作等。本案在施工過程時有新發現幾處特殊構法和材料，有「檜木葺」是早期以檜木葺作為屋頂防水層，鋪設在屋面板上。

此外，在床之間與床脇(書棚)則有「狆潜」的設計，中間以 2 根直竪、2 根斜向的間渡竹，交叉形成裝飾圖案的開口，讓空間產生通透，引入光線的功能。這些特殊發現處，即是饒平國小舊宿舍與其它日式建築的不同處，更具有文化資產保存的意涵。

雲林縣政府特地辦理工地展，邀約莿桐鄉鄰近社區居民、管理單位饒平國小的師生以及民眾參與／雲林縣府提供

更多新聞推薦

● 桃資收車駕駛昏厥車輛暴衝撞傷6人 1婦人困車底命危