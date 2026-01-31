菁英匯聚台南！無毒世界協會連假培訓反毒講師 企業幼教界齊響應

▲首場「反毒互動遊戲本」推廣實戰培訓_圓滿成功。

【記者 洪美滿／台北 報導】新北的面對社區反毒宣導需求持續升溫，社團法人台灣無毒世界協會日前舉辦「反毒互動遊戲本」推廣實戰課程，強化分會團隊的教育動能。此次培訓吸引來自雙和、三蘆、三鶯樹、新北、土城、天母、板橋、花蓮等分會等31 位反毒志工參與，其中更有許多長期深耕基層的住商不動產菁英，透過專業教材研習，將對社區的服務熱忱轉化為反毒推廣動力，讓專業的教育能量深入鄰里家庭。

▲學員實際操作「一支筆＋一本遊戲本」進行反毒闖關體驗。

課程由協會創會理事長吳玉珍醫師主持，秘書長陳怡君同步說明「反毒互動遊戲本」研發背景及其於校園、社區、親子活動中的實務效益。活動現場透過分組演練及情境模擬，將防毒觀念轉化為具備溫度的行動力量。除了增進參與者對遊戲本的操作熟悉度，各分會亦分享推廣案例與創新作法，彼此觀摩集思廣益，展現出高度投入的熱情。

吳玉珍醫師指出，毒品防制最好的防線就在家庭。她特別感佩參與培訓的住商不動產夥伴，即便在房產市場充滿壓力的時刻，依然心繫社區安全。吳醫師認為，對生命的關懷是品牌最核心的厚度，透過實質的公益參與，能將專業服務延伸為鄰里間最深層的信任感，這正是專業人士在社區中前行最溫暖的力量。

▲學員分組情境演練與經驗分享。

土城分會分會會長同時也是大家房屋土城海山及日月光加盟店長李忠信分享心得。他坦言，其實早在去年就已支持助印「反毒互動遊戲本」，起初著實不了解如何與業務結合，但經過培訓與實作演練後已掌握技巧，並計畫回店內指導同仁。他並補充到，這份教材是走進社區的溫暖橋樑，看到孩子自然學會自我保護，內心踏實而有意義，也希望未來將據點發展為公益站，守護每個家庭與社區。

台灣無毒世界協會表示，這套教材在教育現場廣受好評，未來將持續協助更多如住商不動產般的熱心企業掌握推廣策略。透過跨區域資源共享，協會將持續推動「反毒 1 加 1」理念，讓下一代在更健康的環境中成長，共同打造無毒家園。（照片記者洪美滿翻攝）