菁英大熔爐！ CNN看台積電運動會 聚焦「跨國人才整合」

全球晶片龍頭-台積電，上個月舉辦年度運動會，CNN駐台記者也特地前往，好奇大規模動員的運動會，對外國員工是否感到文化衝擊，也聚焦台積電聚集國際人才，現在內部會議正增加「說英文」的比例，以應對全球布局的挑戰。

CNN採訪台積電運動會，聚焦國際人才融合的挑戰。（圖／達志影像美聯社）

CNN將台積電年度運動會中的啦啦隊表演描述為類似美式足球的中場表演，這些充滿活力的啦啦隊員和吉祥物實際上都是來自全球最大晶片製造商的工程師。台積電財務長黃仁昭在接受CNN採訪時表示，無論員工帶來什麼樣的文化背景，台積電文化都是所有人的基礎。透過運動會，台積電強調「台積精神」和團隊合作，在這家台灣龍頭企業內部建立起跨國籍的信任關係。

廣告 廣告

台積電擁有來自世界各地的員工，CNN採訪對象包括印度的Arvind、日本的Kentaro、台灣的Jenny以及馬來西亞的Kam。其中，台積電先進封裝技術服務處資深處長Kam領導一組外籍員工，他表示最常聽到下屬反應的問題是語言障礙，雖然公司內許多對話仍使用中文進行，但現在也有越來越多會議改用英文，以提高國際溝通效率。

台積電正努力提升英文使用率，確保與海外廠區的順暢溝通。然而，全球擴張過程中仍面臨諸多挑戰，例如美國廠區的文化衝突、日本廠區的繁瑣行政程序，以及歐洲地區的高成本和勞工問題。黃仁昭坦言，當公司拓展至海外時，必須先了解當地環境，而台積電確實經歷了一段學習曲線。

針對如何改善這些情況，黃仁昭強調大量溝通和培訓的重要性。作為供應全球超過90%晶片的關鍵企業，台積電的每一步發展都牽動全球科技產業。CNN此次對台積電運動會的報導，不僅展現了這家成功企業如何融合多元人才，更揭示了它在面對全球化挑戰時的適應策略。

更多 TVBS 報導

台股開盤大漲逾400點重返2萬8！台積電衝刺漲35元

多巴鞍經濟學！ 盲盒成美國最佳耶誕禮 CNN記者採訪竟淪陷

外國人怎看？CNN稱臺「暴力犯罪率低」 星國留學生不敢搭捷運

明年再買地！美媒：台積電帶動「矽沙漠」經濟 豪宅成房市主力

