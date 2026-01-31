「菁英專案」前進陸官 厚植國防根基

記者張雅淳／高雄報導

國防部115年軍校招生「菁英專案」昨日登場，參與的全國高中職學生首日前往陸軍官校，透過各系所設置的特色攤位了解陸官教學環境及教育成果，也實際參與合理冒險訓練及戰技訓練等軍事特色闖關活動，體會軍校生生活與訓練過程，扎根全民國防。

導覽結合實作體驗 展軍校培育能量

為招募優質青年加入國軍行列，國防部昨起展開為期2天「菁英專案」，邀全國高中職學生參訪陸、海、空三軍官校，首日為陸軍官校，今日則將安排前往海、空軍官校，期透過學校完整的導覽和互動課程，了解軍校生未來畢業軍旅服役規劃，進一步擴大軍校生招生成效。

參訪行程中，陸官設置各系所特色攤位，安排學生代表主動介紹及提供相關諮詢，引領學子了解與國際接軌的教學特色，以及豐沛的教育資源；現場也安排無人機體驗課程，增進學子對國家不對稱戰力發展的科技應用與戰略認知。

戰技與體能並進 體驗軍校訓練節奏

此外，軍事特色闖關活動融入戰技訓練，規劃基本野戰投擲、快速反應射擊訓練等關卡。其中射擊部分，學生手持訓練用槍自起跑線衝刺至九洞板後方，並依狀況調整臥、跪、立射姿勢完成射擊，實地感受節奏緊湊的訓練氛圍。

陸官近年啟用的合理冒險訓練場，此次也開放學生體驗橫木行走、攀岩牆等關卡，這些關卡具備模擬真實戰場中，可能面臨的緊急狀況與心理挑戰；在挑戰體能極限的同時，也培養了瞬間應變能力與克服困難的勇氣。晚間，「團康晚會」在中正堂登場，三軍官校學生以制服走秀、熱音與熱舞演出展現青春活力，為首日活動畫下圓滿句點。

陸軍官校軍樂隊在團康晚會，展現允文允武的一面。（軍聞社記者蔡枋澐攝）

國防部115年軍校招生「菁英專案」昨日正式展開，來自全國的高中職學生參訪陸軍官校，透過合理冒險訓練場設施，挑戰體能的極限，並進行快速反應射擊訓練等軍事特色課程，期使莘莘學子了解軍校教育模式，堅定從軍報考志向，為國軍建軍培育優質人才。（記者張雅淳攝）

陸軍官校學生與青年學子分享軍校生活。（軍聞社記者蔡枋澐攝）

全國高中職優質青年齊聚陸軍官校，透過合理冒險訓練等體驗活動，深入認識軍校現代風貌，進而堅定學子從軍意願。（記者張雅淳攝）