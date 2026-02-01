【菁英專案】學子體驗先進設備 見證完善學習環境

記者張雅淳／高雄報導

為期2日的國防部115年軍校招生「菁英專案」活動昨日圓滿落幕，參與的學子前往海、空軍官校參訪，透過系所教學環境參觀及實際體驗艦船、教練機模擬設備，了解軍校生專業養成過程，並見證軍事校院與時俱進的教學能量。此外，學子昨日也前往國軍空勤人員求生訓練中心參訪，觀摩教官實際演練水中逃生等綜合演練，近距離感受國軍扎實訓練，深化全民國防。

了解軍校生活及未來發展 立定志向

國防部115年軍校招生「菁英專案」活動，昨日安排學子前往海、空軍官校及國軍空勤人員求生訓練中心參訪，透過分組環境導覽、系所介紹、教學暨訓練設備參觀與體驗等，引領學子接觸國防事務及了解軍校生活與未來發展，進一步達到提升招募成效的目標。

廣告 廣告

海軍官校參訪期間，學子除參訪具備深達2000公尺水壓測試能力、可支援潛艦國造的水壓實驗室，也實際前往高擬真艦船模擬儀中心，體驗270度視界的全功能艦船操縱模擬儀、駕駛臺等教學設施，先進設備讓學子留下深刻印象。除校內教學設施，教學大樓前陳展包含AAV7兩棲突擊車、M109特種作戰突擊艇、飛彈發射車、雷達裝備車，以及潛水裝備、水中推進器等，並安排解說人員介紹裝備性能，深入了解國防建設成果。

裝備陳展與體驗觀摩 大開眼界

下午團隊轉往國求中心，除觀摩傘拖解脫逃生、傘衣罩頂解脫及直升機吊掛等訓練示範，教官也分別演練基礎、進階水中逃生課目，讓學子了解空勤人員在突發情境下的自救技能與處置程序。隨後，學子再轉往空軍官校，現場除了T-34C、AT-3、AJT勇鷹高教機陳展讓學子大開眼界，備受期待的教練機模擬體驗，也讓學子躍躍欲試，並紛紛上機體驗操控程序，感受起降與航線操作情境，想像自己化身守護空域的飛行員，現場氣氛熱絡。

實際前往高擬真艦船模擬儀中心，體驗270度視界的全功能艦船操縱模擬儀、駕駛臺等教學設施。（記者張雅淳攝）

學子在無人載具教室，透過電腦模擬虛擬實境操作無人機，了解無人載具在不對稱作戰中的角色。（記者張雅淳攝）

國求中心教官實際演練進階水中逃生課目，讓學子了解空勤人員在突發情境下的自救技能與處置程序。（記者張雅淳攝）

學子進行模擬機體驗，想像自己化身守護空域的飛行員。（記者張雅淳攝）