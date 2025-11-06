菁英獎》12強MVP陳傑憲 問鼎最佳男運動員
114年體育運動精英獎今年12月24日舉辦頒獎典禮，6日公布6個獎項入圍名單與終身成就獎、特別獎得主，其中最佳男運動員職棒球星陳傑憲入圍，是少數以個人名義入圍最佳男運動員的團體運動選手，和過往這個獎項主要由個人運動選手入圍的情況相比顯得特殊。
本屆精英獎特別獎得主是世界12強棒球賽冠軍中華代表隊，榮膺12強MVP的「台灣隊長」陳傑憲，也入圍今年精英獎最佳男運動員，職棒球員曾有王建民、陳金鋒、陽岱鋼等人入圍過最佳男運動員，王建民和陽岱鋼都拿過本獎項，王建民更在民國94年和95年連兩屆精英獎獲最佳男運動員肯定，是精英獎史上首位蟬聯最佳運動員個人獎的運動員。
運動部長李洋出席入圍名單公布記者會，回憶自己選手時期和羽球男雙搭檔王齊麟兩次獲得最佳運動團隊，很期待運動部成立後的首次精英獎頒獎典禮。
運動部綜合規劃司長許馨文補充說明，精英獎在規定期間收集推薦名單，共有102件參加評選，交由評選委員審查是否符合事蹟並投票決定入圍者，中華職棒在最佳男運動員獎推薦陳傑憲，推薦事蹟是世界12強MVP，未來會針對獎項細分修改體育運動精英獎獎勵辦法，至於部分獎項入圍遺珠，例如體操選手唐嘉鴻則是在評選前就婉拒推薦。
今年精英獎率先公布的另一獎項終身成就獎，為已故排球教練蔡崇濱，推崇他一生耕耘體育教育與排球運動，以及在排球培訓貢獻及世代傳承寫下不朽傳奇。
